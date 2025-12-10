Unai Simón frena al PSG y mantiene con vida al Athletic

Unai Simon mantuvo a flote la esperanza del Athletic de estar en el playoff de la Liga de La Campeones al frenar al vigente campeón de Europa, el PSG de Luis Enrique Martínez, con hasta cuatro paradas de valor gol en San Mamés.

El meta internacional se impuso a los delanteros rivales durante todo el partido, pero fue especialmente decisivo en dos remates a bocajarro de Senny Mayulu, la sorpresa en ataque de la alineación parisina, uno al final de la primera parte y otro al inicio de la segunda; en una disparo que repelió a Warren Zaire-Emery y en otro mano a mano a Fabián Ruiz. Además apuró a Bradley Barcola en otro contra uno que el extremo visitante estrelló en el larguero.

Las mejores ocasiones de los de Ernesto Valverde fueron en la primera mitad, un fuerte chut alto de Oihan Sancet tras una buena combinación de sus compañeros y gol olímpico que intentó Alex Berenguer en una falta que parecía un córner.

Si al Athletic este empate sin goles le da moral pero no le arregla la clasificación, es 24º con 5 puntos de 18 posibles, al PSG le mantiene en la parte alta de la tabla, ahora tercero y a cinco puntos del líder Arsenal. No les mejora mucho el empate a los rojiblancos, ya que siguen a dos puntos de un objetivo para el que cada vez tiene menos oportunidades. Las dos últimas que les quedan son la visita al Atalanta en Bérgamo y el choque ante el Sporting de Portugal con el que finaliza la fase de liga de la mejor competición continental.

Valverde tiró de Yuri para sustituir las bajas en el centro defensa, donde solo tenía disponible a Vivián y además apostó por Adama para relevar al ex PGG. Luis Enrique, también con bajas, situaba a Mayulu en el tridente ofensivo.

El choque arrancó equilibrado y sin ocasiones en los primeros minutos. Pero con un pulso de intensidad y rigor en el que los 'leones' no cedían ante el campeón de Europa, que apareció por el área de Simón con dos disparos sin opciones de Zaire-Emery y Joao Neves, el de esta un lanzamiento a balón parado que dio en la barrera.

Mas posibilidades se le presumía a otro disparo de Fabián, que se le fue alto como otra ya en el tramo final de la primera mitad.

Lo intentaba el Athletic y pasado el ecuador encadenó hasta dos ocasiones. La primera un disparo alto tras combinación iniciada en un robo de Vivián, un coloso, y continuada por Areso y Guruzeta; y la segunda un intento de gol olímpico de Berenguer en una falta que parecía un córner y ante la que respondió firme Safonov.

Ya llegando el descanso Maulu acabó un carrera larga, muy encimado por la defensa local, con otro disparo alto y otra vez Mayulu se topó con un estelar Simón en un remate a bocajarro en el punto e penalti a centro del incisivo Zaire-Emery.

El inicio del segundo tiempo fue un monólogo de los de Luis Enrique y tuvo que aparecer de nuevo Simón para salvar los muebles rojiblanco. Lo hizo dos veces seguidas. Una para repeler otro remate a bocajarro a Mayulu y otra para despejar un duro disparo cruzado de Zaire-Emery.

Aún percutieron en ese tramo Fabian, con una colada por la línea de fondo, solo, que acabó en córner, y Kvaratskhelia, con duro disparo cruzado que se le marchó desviado.

Cogió algo de aire el Athletic después de estar corriendo 13 minutos continuamente detrás del balón, y Berenguer enganchó alto un disparo desde la frontal.

No les duró mucho la tregua a los rojiblancos, que vieron como Barcolá, en una carrera impresionante por el carril del 10 estrellaba el balón en el larguero.

Los cambios refrescaron a los de Valverde, que tuvieron unos minutos en su campo al PSG y vieron como Berenguer lo intentaba de nuevo sin éxito. San Mamés entró en combustión y ya no parecía el 0-1 lo más cercano. Aunque pudo llegar en otra colada de Fabián. Pero el sevillano, como Mayulu toda la noche y Zaire-Emery, se encontró con un inconmensurable Unai Simón.

Aún llegó un par de veces más el conjunto bilbaíno, pero el 1-0 tan deseado se le fue en el disparo que se le fue alto a Adama desde la frontal.