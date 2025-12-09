El viaje espiritual de Ronald Araujo para recuperar fuerzas

Ronald Araujo ha viajado este martes a Tel Aviv para emprender una pausa necesaria en medio de un periodo especialmente exigente para él. Tras el reciente episodio que lo dejó emocionalmente muy tocado, el defensa solicitó al cuerpo técnico unos días para recuperar equilibrio y claridad, una decisión recibida con total comprensión por parte de Hansi Flick y del club. El uruguayo, conocido por su profunda fe, ha cogido un vuelo a las 11.00 de la mañana desde Barcelona, antes de desplazarse hacia distintos puntos de interés espiritual y cultural. Será una estancia corta, pensada para desconectar, hacer algo de turismo y encontrar un espacio de calma que le permita recomponer sensaciones.

En el entorno futbolístico se ha generado un clima amplio de comprensión hacia su situación, entendiendo que se trata de un aspecto humano y sensible que trasciende lo deportivo. Desde el club también se le ha transmitido respaldo absoluto, con la voluntad de que retorne únicamente cuando se sienta preparado. La intención es que este paréntesis le permita volver con fuerzas renovadas y con la serenidad que siempre ha caracterizado su profesionalidad.

Hansi Flick ya subrayó en rueda de prensa que se trata de “un tema privado”, reforzando la voluntad del club de proteger al futbolista en un momento especialmente delicado. Tras la visita de sus representantes —revelada por Sport la semana pasada—, los agentes trasladaron a Deco la necesidad de concederle a Araujo unos días de calma para reencontrarse consigo mismo y regresar con mayor fortaleza.

Cabe destacar que el Barça mantiene plena confianza en él y en la convicción de que pronto volverá la versión más reconocible del central, un jugador comprometido y siempre dispuesto a defender el escudo con una entrega ejemplar. No obstante, antes de volver al ruedo, Araujo debe recuperarse anímicamente, un proceso que el club ha aceptado plenamente, priorizando su bienestar y ofreciéndole el tiempo necesario para sanar y volver en las mejores condiciones posibles.