Las despedidas de la F1: Todo lo que ya no veremos en 2026

El Mundial 2025 de Fórmula 1 ya es historia. Lando Norris se proclamó campeón este domingo en Abu Dhabi y McLaren certificó su segundo título de constructores consecutivo. La próxima temporada, que arrancará oficialmente del 20 al 26 de enero con los test de Barcelona, a puerta cerrada, traerá consigo novedades y un nuevo reglamento técnico, pero en el circuito de Yas Marina asistimos también a muchas despedidas.

Adiós a Renault

Alpine seguirá en la parrilla en 2026, pero ya no utilizará motores propios sino que será cliente de Mercedes. Renault pone fin a su trayectoria como fabrica tras casi 50 años. Los franceses se estrenaron en el ‘gran circo’ en 1977 y desde entonces solo se habían perdido tres ediciones,

Renault ha ganado mundiales con sus motores, pero también como proveedor de Williams, Benetton y Red Bull. La despedida en 2025 ha sido la más triste posible, no solo en la fábrica de Viry-Chatillon, sino en la pista, ya que Alpine termina este curso como ‘farolillo rojo’ de la parrilla, en décima posición.

Sauber deja paso a Audi

Peter Sauber, fundador de la escudería suiza que lleva su nombre, con base Hinwil, quiso estar presente este fin de semana en el paddock de Abu Dhabi para despedirse de la gran familia de la F1, a la que lleva unido desde 1993.

A partir de la próxima temporada mantendrán su colaboración con el equipo de trabajo de Audi, pero será la marca de los cuatro aros la que aparezca como nuevo constructor, tomando el relevo de Sauber.

Sauber fue equipo oficial de BMW durante cuatro años desde 2006, desapareció por completo en 2019 para competir como Alfa Romeo y regresó en 2024. En total la compañía de Peter Sauber ha estado en la F1 32 años y 617 grandes premios desde la carrera en Sudáfrica de 1993 con JJ Lehto y Karl Wendlinger como pilotos. Han sumado 1.086 puntos, con 28 podios y una victoria, la de Robert Kubica en Canadá 2008.

El ‘último baile’ de Tsunoda

De los 20 pilotos que han formado parte de la parrilla en 2025 solo hay uno que se despide. El pasado martes, en vísperas del GP de Abu Dhabi, Red Bull comunicó sus alineaciones para el próximo año, tanto en el primer equipo, Oracle Red Bull Racing, como en la escudería satélite, VISA Cash APP Racing Bulls, eliminando de la ecuación a Yuki Tsunoda, que se queda como reserva en 2026.

Tsunoda , que tras la tercera carrera de este año fue ascendido a compañero de Max Verstappen, pierde su asiento en favor de Isack Hadjar. Y tampoco puede volver a su anterior puesto en Racing Bulls, donde se queda Liam Lawson y llega el novato Arvid Lindblad.

“Enterarme de que no tendré un asiento en 2026 fue increíblemente duro, pero estoy decidido a trabajar más nunca con Red Bull como piloto de pruebas y reserva para desarrollarme con el equipo y demostrar que merezco un lugar en la parrilla. La vida está llena de contratiempos, y este es el mío. Estaré alejado por un tiempo, pero no he renunciado a mi sueño de convertirme en el mejor piloto de F1", dijo el japonés en su adiós, dejando claro que espera volver.

Desaparecen el DRS y MGU-H

La Fórmula 1 introdujo el "Sistema de Reducción de Arrastre" en 2011. El domingo en el circuito de Yas Marina los pilotos pudieron accionarlo en sus monoplazas por última vez. Después de 15 años, la ayuda al adelantamiento desaparecerá de la categoría reina. En 2026 habrá un nuevo sistema ‘override’ que pondrá más energía a disposición de un coche que vaya detrás.

El nuevo reglamento de motores de 2026 va a suponer un gran cambio que afectará a diversos aspectos técnicos y entre otros elementos, también se elimina el actual sistema de recuperación de energía MGU-H.

El humor de Bottas en su adiós a Mercedes

Valtteri Bottas se va definitivamente de Mercedes, pero no de la F1. El próximo año regresará con nuevo equipo, Cadillac, undécima escudería de la parrilla. Tendrá como compañero de Checo Pérez, que también vuelve al Mundial tras despedirse de Red Bull en 2024. Ambos formarán una experimentada dupla.

Valtteri, titular en Mercedes de 2017 a 2021, como escudero del heptacampeón Lewis Hamilton, regresó al equipo de Brackley en 2024 tras perder su asiento en Sauber. Ahora, el 'nuevo Bottas' disfruta tomándose a broma casi todo lo relacionado con el 'gran circo'.

Así, en su despedida de Mercedes, el finlandés hizo reír incluso a Toto Wolff. En su vídeo cuenta lo que supone dejar un equipo de F1: "Es bastante triste. Lo he hecho varias veces en mi carrera. No es fácil. Pero, si piensas positivamente, al final, habrá 11 equipos en el paddock el año que viene. Así que todos somos una gran familia y nos volveremos a ver”, dice mientras finge las lágrimas.

Se abraza a varios miembros del equipo acompañado de música de ópera. “Una tradición también es que cuando dejas un equipo en la Fórmula 1, después de la carrera en Abu Dhabi, terminas en el puerto, nadando, te guste o no”, añade. Entonces el finlandés se muestra sorprendido cuando un presunto miembro del personal de Mercedes le comunica que necesitarán que devuelva el reloj y el uniforme del equipo y Valtteri se marcha, literalmente, sin ropa.

Honda cambia de aires

La exitosa alianza Red Bull – Honda también puso el broche final en la carrera de Yas Marina. A partir de 2026, Red Bull competirá con sus propios motores en colaboración con Ford, mientras que Honda pasará a convertirse en proveedor de motores de Aston Martin en exclusiva , lo que convertirá a los de Silverstone, hasta ahora clientes de Mercedes, en equipo oficial.

La asociación Red Bull y Honda empezó en 2019 y concluye con un balance de 70 victorias, la última conseguida en Abu Dhabi por su tetracampeón Max Verstappen, que sin embargo no pudo revalidar el título por quinto año consecutivo. En Aston Martin, Honda se reencontrará con Adrian Newey, artífice de los éxitos de Red Bull. Y también con Fernando Alonso, con el que los japoneses no terminaron bien en la etapa de McLaren.