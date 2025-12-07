Lando Norris, campeón del mundo de Fórmula 1

Max Verstappen ha ganado el Gran Premio de Abu Dhabi, pero no ha habido ‘milagro’ y Lando Norris, tercero en el podio tras Oscar Piastri, es el nuevo campeón del mundo de Fórmula 1. El primero de McLaren desde que Lewis Hamilton se alzó con el título en 2008.

El piloto de Red Bull ha peleado hasta el final y ha puesto todo de su parte, pero le han faltado aliados en su pulso contra la escudería ‘papaya’, que tenía dos ‘balas’ en la partida final y esta vez ha acertado de pleno en su estrategia.

La histórica remontada de Verstappen, que tras el verano estaba a 104 puntos del líder y termina a solo 2, como subcampeón, no ha tenido la recompensa, pero su lucha quedará para la posteridad.

El último ‘baile’

Los de Woking ha planteado la carrera con división táctica para sus dos pilotos: Norris con neumáticos medios de salida, como Max, y Piastri con los duros, complicando así las opciones de parada del neerlandés.

Verstappen , en pole por octava vez este año, no ha sufrido para defender la posición ante un tibio ataque de Norris, muy cauto sabiendo que un podio le bastaba para asegurar el título.

Piastri ha aguantado el tirón delante a pesar de su desventaja inicial con las gomas, Russell ha fallado estrepitosamente y Alonso ha ganado una posición para colocarse quinto, a la estela de Leclerc, al que ha presionado en la primera vuelta, aunque sin poder mantener el ritmo del Ferrari.

Piastri y Leclerc, al ataque

En la primera vuelta Piastri ha roto el guión y ha adelantado a Norris sin demasiadas contemplaciones. Russell ha superado a Alonso, que ha vuelto a la ‘casilla’ de salida, en sexto puesto, mientras Leclerc progresaba, buscando el DRS para acechar a Lando.

“Mantenemos el plan, todo está bajo control”, le han comunicado al británico desde el muro de McLaren, intentando transmitir tranquilidad, mientras Leclerc se rodaba a apenas medio segundo de distancia y Verstappen seguía liderando en solitario y en vuelta rápida.

El neerlandés, sin embargo, ha advertido de degradación delantera en solo diez vueltas y los que han optado por el blando para empezar, como Hamilton y Albon, sin nada que perder desde el fondo de la parrilla, han hecho su parada tras ocho vueltas.

Tensión en las paradas

Norris y Leclerc han parado al unísono (V17), evitando el ‘undercut’ que intentaba Russell. Max se ha quedado en pista durante seis vueltas más que su directo rival, mientras Tsunoda ha bloqueado a Lando tanto como ha podido y el neerlandés ha vuelto la acción segundo, todavía con ventaja (+5”) sobre el de McLaren.

Piastri ha heredado el liderato provisional, tal como estaba previsto y tirando con todas sus fuerzas, con Verstappen a 18 segundos. Los comisarios han añadido ‘picante’ al momento al anunciar una investigación a Norris por su adelantamiento a Tsunoda, pero el inglés ha salido bien librado, mientras el japonés ha recibido 5” de sanción por su defensa.

Leclerc, la amenaza

McLaren ha estirado la parada de Piastri por 42 vueltas y el australiano ha conservado la segunda plaza, mientras Leclerc se ha convertido en la única preocupación del equipo ‘papaya’ al hacer una segunda parada para abordar el final con neumáticos frescos y amenazando a Norris en lucha por el tercer puesto.

Pero Lando ha reaccionado con un brutal cambio de ritmo para descartar al monegasco y asegurarse una última posición de podio que le daba matemáticamente el título. Max Verstappen ha vendido muy 'cara su piel' y se ha llevado la octava victoria de la temporada.

Despide el curso 2025 como el piloto con más triunfos y es subcampeón, por solo 2 puntos respecto a Lando, cuando tras el verano llegó a estar a 104 puntos del liderato. Una remontada impresionante que no ha tenido recompensa.

Fernando Alonso ha aparcado definitivamente su peor Aston Martin, un AMR25 que este año le ha dado más disgustos que alegrías. Y lo ha hecho con todos los honores, en sexta posición. Carlos Sainz (13º) ha cerrado fuera de los puntos pero con dos podios y los 'deberes' hechos su primera campaña con Williams.