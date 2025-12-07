El Barça reafirma su buen momento con un cómodo triunfo ante el Andorra

El Barça confirmó este domingo su excelente estado de forma, evidenciado en su imponente victoria ante el Estrella Roja, al sumar un triunfo cómodo en el Palau Blaugrana frente al Morabanc Andorra (102-71) para consolidarse entre los ocho primeros de la Liga Endesa.

El conjunto azulgrana rompió el partido en el tercer cuarto con un parcial de 35-21 guiado por la inspiración de Joel Parra, que firmó su récord anotador en ACB con 24 puntos, y Kevin Punter, que aportó 20 unidades, en la cuarta victoria en cinco partidos entre todas las competiciones desde que Xavi Pascual asumió las riendas del banquillo.

La puesta en escena del conjunto del Principado sorprendió al Barça en los primeros compases. El equipo que dirige Joan Plaza marcó el ritmo desde una defensa muy agresiva y, en ataque, aprovechó la envergadura de Pustovyi para generar ventajas ante un cuadro local espeso, incapaz de anotar durante los primeros tres minutos (0-6, min. 3).

Con el paso de los minutos, la sociedad Shengelia-Punter-Clyburn apareció para encender al Palau: tres triples consecutivos dinamitaron la inercia local, mientras que la notable mejora defensiva -liderada por un Hernangómez dominante en el rebote- consolidó la remontada azulgrana al cierre del primer cuarto (16-14).

Pero cuando ese trío pasó por el banquillo reaparecieron los problemas ofensivos. El Barça volvió a atascarse, con porcentajes muy alejados de los que exhibió ante el Estrella Roja y varias malas selecciones de tiro (6 de 14 en triples al descanso). Aun así, la defensa -tan fiable como en Belgrado- sostuvo una ventaja exigua que el exazulgrana Kuric y Evans amenazaban (26-23, min. 15).

De nuevo, fueron Clyburn y Punter quienes acudieron al rescate. Los dos estadounidenses, tirando de talento individual, desatascaron ataques espesos y se convirtieron en el martillo que permitió al Barça abrir brecha y marcharse al descanso con su máxima renta hasta entonces (38-30).

Ni el paso por vestuarios alteró el guión. El Andorra trató de responder desde la misma defensa agresiva que marcó el inicio, pero el Barça encontró nuevos actores que se sumaron al impulso de los estadounidenses y empezaron a dar forma a la victoria.

Parra, con un triple esquinado y un 2+1, y sobre todo Hernangómez, que encadenó un mate y grandes acciones defensivas celebradas con rabia —ambos necesitados de una tarde así para apuntalar su confianza—, ensancharon una diferencia que se tornó insalvable antes del último acto (73-51, min.29).

El Andorra acabó hincando la rodilla, incapaz de frenar el martillo pilón del Barça, que no rebajó ni un ápice su intensidad. El equipo azulgrana desplegó un juego coral impecable, en el que incluso Fall y el joven Kusturica tuvieron minutos, cerrando el partido con un contundente 102-71 que supone su quinta victoria liguera, la segunda consecutiva.