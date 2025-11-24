Un sólido Espanyol tumba al Sevilla con suspense

El Espanyol derrotó al Sevilla con goles de Pere Milla en el minuto 48 y de Roberto Fernández en el 84, dos dianas que dejaron en nada la réplica visitante en el 87, con tanto del uruguayo Leandro Cabrera en propia meta.

En la primera parte, los andaluces hicieron más méritos que el anfitrión para ponerse por delante en el marcador, con más ocasiones e incluso un reclamado penalti, no señalado, sobre Vargas. Pero los blanquiazules cambiaron el guion en la reanudación.

El tanto de Pere Milla justo a la salida de los vestuarios forzó a los andaluces a atacar en tromba y, de nuevo, estuvieron cerca del gol. Roberto Fernández amplió la ventaja del Espanyol y la reacción del Sevilla no fue suficiente.