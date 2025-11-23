Verstappen brilla en Las Vegas, pero Norris controla el Mundial

Max Verstappen ha vuelto a ser la estrella que más ha brillado en Las Vegas. El vigente campeón ha impuesto su ley en el escenario en el que hace un año celebró su cuarto título consecutivo.

Y aunque sobre el papel el resultado cosechado este domingo le mantiene ‘vivo’ en la lucha por el Mundial, Lando Norris , segundo en el podio, se afianza como líder y se proyecta como firme candidato a convertirse en el primer campeón de McLaren desde 2008.

Norris, que ha fallado en la salida ante Verstappen, ha minimizado daños y afrontará la recta final de la temporada con 30 puntos de ventaja sobre Oscar Piastri, que ha sido cuarto en el Strip, y 42 respecto a Verstappen, cuando quedan dos grandes premios y un sprint: 58 puntos en juego.

Para los españoles, nueva decepción. Carlos Sainz, que salía tercero, ha terminado séptimo con Williams y Fernando Alonso ha sido 13º, fuera de la zona de puntos, con un Aston Martin que en seco ha vuelto a la cruda realidad.

Error de Lando

Norris, viendo las intenciones de Max en la salida, se ha anticipado para bloquear su trayectoria, pero se ha pasado de frenada al llegar a la primera curva y ha perdido la posición no solo con el de Red Bull, sino también con Russell, muy hábil, que ha aprovechado la confusión.

Sainz perjudicado, ha perdido la posición de podio, cuarto a la estela de Lando. Y Alonso también ha caído dos puestos, para situarse noveno. Los comisarios han tenido trabajo extra: a Antonelli le han penalizado con 5 segundos por estar mal colocado en la casilla de salida, han librado a Lawson de sanción por su toque con Piastri ya que el neozelandés ha tenido que esquivar a Russell y han dejado para después de la carrera el incidente que ha dejado fuera a Bortoleto y Stroll.

La embestida del brasileño al Aston Martin ha sembrado la pista de restos de fibra de carbono y ha sido necesario un safety car virtual en la segunda vuelta, agrupando el pelotón encabezado por Verstappen.

Russell, al ataque

Cuando se ha relanzado la acción, en la cuarta vuelta, Russell , vencedor hace un año en el Strip, ha lanzado un ataque a Max, que se ha defendido con uñas y dientes, imprimiendo un ritmo fortísimo para distanciar de nuevo al de Mercedes.

Sainz no podía seguir el ritmo de Norris y por detrás, Leclerc ha conseguido adelantar a Piastri y Hadjar para llegar al top cinco, con el madrileño en su radar.

Hamilton ha remontado desde la penúltima a la 12ª plaza, pero se ha atascado en el ‘tren’ encabezado por Alonso. En plena ‘cabalgada’ el de Ferrari se ha encontrado con Albon, que ha recibido 5 segundos por el toque, provocando un segundo safety car y efímero safety car virtual en la vuelta 15.

Con menos degradación de la prevista y neumáticos medios como elección mayoritaria de salida, el baile de paradas ha comenzado a partir de las 20 vueltas.

Las tres primeras posiciones se han mantenido, con Norris cada vez más cerca de Russell: “Es más rápido que yo, no voy a hacer ninguna estupidez y perder el podio”, ha advertido el de Mercedes, que ha cedido ante su compatriota a falta de quince vueltas. Piastri también ha superado sus problemas para escalar al top cinco por detrás de Antonelli, aunque la sanción al italiano le aseguraba. virtualmente la cuarto posición.

Ofensiva de Norris

Norris afrontado el tramo final de la carrera a ritmo de vértigo, planteando su ofensiva a Verstappen, que ha replicado con un cambio de ritmo a golpe de vuelta rápida.

Albon ha cumplido su sanción y ha retirado el coche, mientras Sainz aguantaba séptimo con el Williams. Tal como esperaba Alonso, el Aston Martin ha perdido en seco todo lo ganado el sábado en agua y el asturiano ha caído hasta la 13ª plaza.

Norris ha sacado la ‘calculadora’ y ha arrojado la toalla en la lucha con Verstappen pensando en clave de Mundial. Sabía que incluso con victoria, el neerlandés solo le recortaba 7 puntos y lo ha asumido con mentalidad de campeón.

Al final, sexta victoria de la temporada para Max, que ha subido al podio escoltado por Norris y Russell y 'chasco' para los españoles. Sainz, que partía tercero, ha tenido que conformarse con la séptima posición y Alonso 13º, se marcha de Las Vegas sin puntos,

Piastri ha acabado cuarto y en tres grandes premios a pasado de ser líder a estar expuesto ante Verstappen en la lucha por el subcampeonato. Ya tiene a Max a solo 12 puntos. Antonelli, que ha hecho buena su estrategia a una parada, ha cerrado el top cinco, por delante de Leclerc, pese a la penalización que arrastraba desde la salida, mientras Hamilton (10º) se ha llevado el último punto en juego.