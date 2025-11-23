COPA DAVIS
Berrettini no da opción a Carreño y da el primer golpe en la final
El número dos italiano impuso su juego para superar al asturiano en un partido sin mucha historia
Italia da el primer golpe en la gran final de la Copa Davis 2025 con la victoria de Matteo Berrettini sobre Pablo Carreño (6-3 y 6-4) en un partido dominado de principio a fin por el italiano, que impuso su juego potente y agresivo apoyado con su servicio.
Un total de 13 saques directos del italiano y una rotura a la mitad de cada set desarticularon las opciones de Carreño ante la alegría del Supertennis Arena de Bolonia, que presentó desde primera hora de la tarde un ambiente excelente.
No empezó mal el asturiano en busca de coger el ritmo del partido y tras superar el inicio potente de Berrettini, pudo igualar el partido, con el dominio total de los servicios hasta el 3-3. Fue entonces, cuando el italiano dio el primer golpe y con tres juegos seguidos tomó las riendas del partido con la consecución del primer set.
Pudo incluso empezar el segundo parcial con una nueva rotura, pero Carreño volvió a sobrevivir en los primeros compases del set, pero el guion final tenía el mismo desenlace que en el primero.
Esta vez, rotura en el octavo juego para sentenciar sin dudas acto seguido el partido y el primer punto.
Italia se queda a un paso del título. A España solo le queda confiar en la remontada como ya hiciera el jueves ante República Checa. Siguiente paso, Flavio Cobolli - Jaume Munar.
