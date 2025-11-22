El Real Madrid, liderado por Hezonja, sufre para ganar en Granada

El Real Madrid se coloca líder provisional de la Liga Endesa, a la espera de que el domingo juegue el Valencia Basket, al vencer este sábado por 100-111al Covirán Granada, que continuará una jornada más como colista, con un protagonismo estelar del alero croata Mario Hezonja en el último cuarto, en el que anotó 14 puntos.

Los dos equipos se olvidaron de defender en el primer cuarto, con el estadounidense Chuma Okeke liderando el ataque blanco y el flamante internacional Lluis Costa el de los locales (19-19, m.7, tras tres triples del base del Covirán Granada).

Este primer periodo, espectacular para el espectador pero frustrante para los técnicos por la actitud atrás de ambos conjuntos, acabó 29-31 (m.10), con diez puntos consecutivos de Sergio Llull y dos triples más para los andaluces del montenegrino Jovan Kljajic.

El festival anotador, y los altos porcentajes en el tiro de los dos equipos, siguió en el inicio del segundo cuarto, con los locales llegando a tomar la delantera (43-42, m.16) gracias a los buenos minutos del croata Luka Bozic.

El Real Madrid, que en todo momento leyó muy bien las defensas alternativas de los granadinos, apretó en los instantes previos al descanso para llegar al intermedio por delante en el electrónico (48-56, descanso) tras un parcial de 1-9.

El cuadro madridista no levantó el pie del acelerador en el inicio del segundo tiempo (55-69, m.24), con una actitud defensiva mucho mejor, pero el Covirán Granada no se rindió y volvió al partido con una fe inquebrantable (68-73, m.28) después de un 13-4 de parcial.

El conjunto andaluz, incluso, llegó con una mínima ventaja a los diez minutos finales (79-78, m.30) gracias a su intensidad y acierto, pero en el periodo definitivo el croata Mario Hezonja, máximo anotador del partido con 20 puntos, tiró de un Real Madrid que nunca perdió la calma pese al ímpetu local (93-101, m.37).

‘Súper Mario’, absolutamente imparable, logró catorce puntos en el último cuarto y le dio un trabajado triunfo al equipo blanco para colocarlo líder provisional de la Liga Endesa.

Ficha técnica:

100 - Covirán Granada (29+19+31+21): Costa (17), Thomas (17), Valtonen (6), Bozic (15), Hankins (17) -cinco inicial-, Rousselle (3), Kljajic (14), Burjanadze (6), Babatunde (6) y Durán (0).

111- Real Madrid (31+25+22+33): Maledon (18), Kramer (5), Hezonja (20), Okeke (14), Tabares (12) -cinco inicial-, Feliz (2), Lyles (9), Abalde (8), Procida (0), Llull (13), Almansa (2) y Garuba (6).

Árbitros: Arnau Padrós, Joaquín García y Cristóbal Sánchez.

Incidencias: Partido correspondiente a la octava jornada de la Liga Endesa, disputado en el Palacio de los Deportes de Granada ante 7.727 espectadores. Antes del encuentro fue homenajeada la marchadora granadina María Pérez por sus últimos éxitos deportivos.