COPA DAVIS
Carreño se agiganta y deja a España a un paso de la final de la Copa Davis
El asturiano superó a Struff en el primer partido de las semifinales
La Copa Davis no entiende de lógica. Y para España, menos. Solo hay que ver el nivel y el temple con el que Pablo Carreño Bustasumó el primer punto en las semifinales ante Alemania después de superar a Jan Lennard Struff (6-4 y 7-6 (6)) para dejar al equipo español a solo un paso de la final.
De menos a más para acabar jugando un tenis impecable y demostrar un saber estar en los momentos delicados del partido, que acabó sumando a su favor para desquitarse así también de la derrota en cuartos ante Mensik.
Con un nivel de saque brillante, el español sorprendió al tenista alemán, que cometió muchos fallos, algunos en momentos importantes del partido.
Supo restar los potentes servicios de un Struff que pese a tener que salvar hasta tres pelotas de partido en el décimo juego del segundo set, acabó viendo como se le escapaba el partido en el 'tie break' pese a que tuvo cinco bolas para llevárselo a su favor.
Del 1-6 al 8-6 final en el desempate para desatar la euforia español en Bolonia y seguir soñando en grande.
Próximo paso, Munar - Zverev. Un triunfo vale la final. Una derrota envía la serie nuevamente al partido de dobles.
