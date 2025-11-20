Tenis
España-República Checa de la Copa Davis| Pablo Carreño - Jakub Mensik, en directo
La selección capitaneada por David Ferrer busca las semifinales de la Copa Davis ante una sólida República Checa
Redacción / agencias
España se mide a República Checa en los cuartos de final de las Finales de la Copa Davis. Tras confirmarse la dolorosa, aunque previsible, baja de Carlos Alcaraz por un edema en el isquiotibial derecho sufrido en las ATP Finals, Jaume Munar asume el papel de líder del conjunto dirigido por David Ferrer. Pablo Carreño, Marcel Granollers y Pedro Martínez completan la convocatoria con la que España intentará volver a luchar por la preciada Ensaladera.
Ferrer, capitán de la selección española, ha elegido para estos cuartos de final a Jaume Munar y Pablo Carreño para los partidos individuales y a Pedro Martínez como acompañante de Marcel Granollers para el posible doble.
Abre la eliminatoria Carreño, número 89 del ránking ante el número 2 de los checos, Jakub Mensik, número 19 del mundo.
El segundo punto del duelo, entre los números 1 de ambos combinados, lo disputarán Munar (36) y Jiri Lehecka (17).
El dobles, en caso de que sea necesario, lo jugarán, tal y cómo entrenó la 'Armada', Pedro Martínez y el gran especialista, Marcel Granollers, ganador de dos Grand Slam en el presente curso, Roland Garros y Estados Unidos.
Sus rivales serán, en caso de que se juegue el choque, Tomas Machac (32) y el especialista en dobles Adam Pavlasek.
