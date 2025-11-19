La final de Copa, en el punto de mira: la Policía Nacional analiza si es viable su coincidencia con la Feria de Sevilla

Final de la Copa del Rey y Feria de Sevilla. El sábado 25 de abril de 2026 se celebrarán en la capital andaluza dos eventos multitudinarios que reunirán a decenas de miles de personas por separado. Pero estas grandes citas, de coincidir finalmente, también requerirán un esfuerzo extra a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Por eso desde la Policía Nacional se está estudiando la posibilidad de pedir un cambio de fecha para el partido, tal como apuntan fuentes oficiales.

De momento, desde el Cuerpo todavía no han transmitido esta petición a la Subdelegación del Gobierno, pero las fuentes consultadas sí señalan que "se está estudiando" solicitar esta modificación. En cualquier caso, "el dispositivo se dimensionará" a los eventos que tengan lugar ese supersábado, apuntan desde la Subdelegación, aunque subrayan que la fecha de la final de Copa "no es buena". "Si se mantiene el día del partido, se proporcionará una respuesta policial acorde", añaden. Desde el organismo que tiene la potestad para cambiarlo, la RFEF, no han respondido a las preguntas de este medio.

Hace ahora un año, la propia Subdelegación, el Ayuntamiento y el Real Betis solicitaron a LaLiga que el encuentro con el FC Barcelona no se disputara el día grande de la Magna. La petición fue atendida, y al final el partido se jugó el sábado en lugar del domingo, lo que habría exigido un operativo de seguridad aún más grande. En aquella ocasión, la iniciativa surgió en el seno del club verdiblanco, que la trasladó al Gobierno y, esta a su vez, a los responsables del operativo, que dieron su visto bueno.

El Ayuntamiento, abierto también a pedir el cambio

De cara al supersábado de 2026, el Gobierno de José Luis Sanz también ha abierto la puerta a estudiar un posible cambio de fecha. "Estamos trabajando mano a mano con la Federación y se barajarán todas las posibilidades", ha declarado al respecto Juan Bueno, su portavoz. El Ayuntamiento afirma estar trabajando en esta línea "desde el pasado lunes por la tarde, cuando se tuvo conocimiento de la designación con la RFEF y con resto de administraciones implicadas".

Asimismo, el exalcalde y actual portavoz municipal socialista, Antonio Muñoz, ha reclamado a José Luis Sanz este martes que lleve a cabo "las gestiones necesarias" para "evitar" la coincidencia de ambas citas. "Puede ser una temeridad y una irresponsabilidad", ha asegurado Muñoz. "Esto provocaría importantes distorsiones en los servicios públicos, especialmente en los dispositivos policiales, que necesitarían un refuerzo extraordinario".

Seguridad garantizada, "dietas de risa"

Para los sindicatos policiales, la seguridad ciudadana "está garantizada" incluso aunque coincidan Copa del Rey y Feria. "En caso de que se necesiten refuerzos, se traen compañeros de fuera. El problema es que vienen con dietas de risa", asegura Ángel Becerra, secretario federal del Sindicato Unificado de la Policía (SUP). "Esto es lo de siempre: seguimos teniendo a los efectivos del Cuerpo para unos dispositivos brutales y muy mal pagados", afirma Becerra.

Esta situación, según este representante sindical, ya se vivió en la pasada cumbre de la ONU celebrada en Sevilla, que requirió la movilización de un importante número de agentes. "La seguridad y los operativos se garantizan, pero acuden policías de otros puntos del país por 45 euros. Y encontrar algo digno para dormir y comer en días tan señalados como la Feria o la final de la Copa del Rey es imposible".