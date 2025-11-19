El Camp Nou acogerá el Barça-Eintracht de Champions el 9 de diciembre

La UEFA ha dado luz verde para que el Spotify Camp Nou albergue el partido del Barça contra el Eintracht de Fráncfort del 9 de diciembre correspondiente a la sexta jornada de la Champions League. El FC Barcelona ha logrado convencer al máximo organismo europeo de que el estadio en reformas ya está capacitado para acoger encuentros de la máxima competición continental como a partir de este sábado hará de la Liga.

El Camp Nou volverá a ser la casa del Barça después de haber recibido por parte del Ayuntamiento de Barcelona la licencia de primera ocupación 1B que permite abrir la zona de Lateral y con ello dar cabida a 45.000 espectadores. Se inaugurará la nueva era este sábado ante el Athletic, continuará contra el Alavés el día 29 y seguirá ante el Eintracht.

Público en la tribuna y el gol sur del Spotify Camp Nou durante el primer test con casi 22.000 aficionados en la grada del estadio azulgrana para presenciar el entrenamiento del primer equipo del Barça . Fotografía de Jordi Cotrina / JORDI COTRINA / EPC

La UEFA ha aceptado que el Camp Nou ofrece garantías de que el tiro de cámara televisiva mostrará un aspecto poblado, de que el palco de autoridades estará cubierto gracias a que va a ser trasladado a la primera gradería, bajo el resguardo que ofrece la segunda, y falta ver dónde se ubicará la afición alemana para que esté suficientemente segmentada.

La UEFA también ha entendido como excepcional la situación del FC Barcelona y ha permitido que a media fase de liguilla de la Champions cambie de escenario para sus partidos como local, algo que en principio no está permitido.

El Barça informa en su comunicado que en los próximos días pondrá a la venta de las entradas para el partido europeo. Habrá curiosidad por saber qué precios establece después de la polémica por las elevadas pretensiones para ver el estreno del estadio ante el Athletic. Para curarse en salud, el club azulgrana recuerda que aquellos socios que hayan adquirido el pase de temporada el encuentro en cuestión ya está incluido.