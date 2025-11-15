Clasificación Mundial 2026
¿Qué necesita España para clasificarse para el Mundial 2026?
Estas son las cuentas de la selección española para certificar su billete hacia la cita mundialista tras su victoria ante Georgia y la de Turquía ante Bulgaria
Alberto Teruel
La selección española se prepara para el colofón final de la fase de clasificación europea para el Mundial 2026. Una vez saldado con una goleada el compromiso ante Georgia, Turquía figura como último obstáculo entre 'La Roja' y el billete directo hacia la cita mundialista.
Con 15 puntos de 15 posibles y un imponente +19 de diferencia de goles, España tiene pie y medio en la próxima edición del Mundial. Si bien es cierto que su desempeño hasta la fecha ha sido impecable, el desempeño de Turquía ha propiciado que su clasificación todavía no sea matemática.
Con 12 puntos en su casillero particular y una diferencia más discreta de +5, el combinado otomano todavía tiene algo que decir en esta fase preliminar. Esta distancia de apenas 3 puntos dicta que la posibilidad de conseguir el pase directo siga en su mano, aunque para ello deberían invertir la descomunal diferencia de goles respecto a su gran rival de grupo.
Las eliminatorias europeas para el Mundial 2026 están compuestas por 12 grupos con 4 integrantes cada uno. El acceso directo a la gran cita intercontinental está reservado para las 12 selecciones que terminen en lo más alto de la clasificación de sus respectivos grupos, mientras que las segundas deberán acudir a la repesca.
Cómo está la clasificación del grupo de España en las eliminatorias para el Mundial 2026?
- España: 15 puntos (+19)
- Turquía: 12 puntos (+5)
- Georgia: 3 puntos (-7)
- Bulgaria: 0 puntos (-17)
¿Qué necesita España para clasificarse para el Mundial 2026?
Las cuentas de España para conseguir el billete directo hacia el Mundial 2026 son sencillas. A la 'Roja' le bastaría con ganar, empatar o incluso perder ante los otomanos, siempre y cuando estos no consigan mejorar su diferencia de goles.
Los resultados de la jornada 5 dejan la diferencia de goles entre España y Turquía en un +14. Al tratarse de un enfrentamiento directo, los turcos necesitarían marcar 7 goles el próximo martes y que los de Luis de la Fuente no consigan encontrar portería para neutralizar esta diferencia.
- Selfies’, risas y gambas en la terraza de una casa de Formentera asaltada por una docena de jóvenes
- Un grupo de vecinos aborta un intento de okupación en Ibiza
- El juez decano de Ibiza pide la retirada del nuevo cartel de los juzgados: “Es otra muestra de injerencia"
- La seguridad del hospital de Ibiza obligó al precipitado a entrar en Urgencias horas antes de su muerte
- La otra faceta del mago de la noche de Ibiza: Yann Pissenem, fundador de Ushuaïa, consigue la plata en un campeonato mundial de jiu-jitsu
- Detenido uno de los tres sospechosos de intentar secuestrar a un hombre a plena luz del día en Ibiza
- Ibiza multa a un centro de estética por tirar productos de peluquería en la calle
- Vecinos de Platja d'en Bossa tras frenar la okupación: 'Hemos salido todos a pararlos