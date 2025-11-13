La Francia de Mbappé y la Noruega de Haaland (virtualmente) ya están en el Mundial, mientras Italia jugará a la repesca

Noche europea de fútbol de clasificación para el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México en la que varias selecciones ponían en jugada su billete para la Copa del mundo. La única que ya estaba clasificada era Inglaterra, pero una victoria metía matemática o virtualmente en la cita mundialista a Noruega, Portugal y Francia. Dos de los tres lo lograron, la otra desperdició su oportunidad.

La Noruega de Haaland, Sorloth y Odegaard no especuló en su partido en casa ante Estonia y la pasó por encima con una goleada en Oslo, 4-1, en la que los protagonistas fueron el delantero del Atlético, que anotó los dos primeros goles, y el ariete del City, que certificó los dos siguientes. Los de Stale Solbakken deberían perder ante Italia en la última jornada y ceder una renta de +17 goles, algo virtualmente imposible. Noruega no participaba en un torneo mundialista desde 1998 en Francia, cita en la que protagonizaron una gesta para el fútbol noruego, al doblegar en Marsella a Brasil y meterse como segunda de grupo en octavos con goles de Tore André Flo y Rekkdal, que sirvieron para superar el de Bebeto.

Italia, a la repesca

La Azzurra necesitaba dos goleadas ante Moldavia y Noruega para equilibrar la enorme diferencia goleadora que presentaba en contra ante los escandinavos. Esta noche se llevaron una sufrida victoria (0-2) del estadio Zimbru de Chisinau, con dos postreros goles del central Gianluca Mancini y del interista Esposito en el tramo final del encuentro. Triunfo que les vale de poco porque se verán abocados a su tercera repesca mundialista consecutiva. El técnico italiano, Genaro Gattuso, se mostró muy crítico con los criterios de clasificación: "No tengo ningún arrepentimiento por jugar la repesca. Ganar ayuda a ganar. Pero necesitamos entender bien los criterios porque veo grupos sudamericanos con diez equipos, de los que se clasifican seis y el séptimo va a una repesca contra Oceanía…".

Francia también estará en el Mundial, después de golear a Moldavia (4-0) en un partido que se abrió con un gol de Kylian Mbappé de penalti en el minuto 55. Los de Deschamps monopolizaron el balón, con más de un 70% de posesión, y acorralaron a los moldavos, que no tiraron entre los tres palos de la portería de Maignan. Olise anotó el segundo en el minuto 76, Mbappé repitió en el 83 y Ekitike en el 88 selló el triunfo y la clasificación automática de los galos para el Mundial.

Portugal desperdicia una bala en Dublín

El fiasco de la noche lo protagonizó la Portugal de Cristiano en el Aviva Stadium de Dublín. Dos goles del centrodelantero irlandés del AZ Alkmaar, Troy Parrott echaron por tierra las opciones lusas de sellar matemáticamente su clasificación. Roberto Martínez apostó por un tridente en ataque con Joao Félix, Cristiano y Bernardo Silva, dejando por detrás a Vitinha y Joao Neves, pero los irlandeses fueron mucho más eficientes en las pocas ocasiones de las que dispusieron. Embotellados atrás y con una posesión que ni siquiera llegó al 30% los hibernios golpearon a los portugueses con dos tantos en los minutos 17 y 45 de la primera parte. Además, en la segunda parte Cristiano vio la roja directa en el minuto 59 por dar un codazo a un defensor de Irlanda en una acción sin balón. Una acción que evidenció la frustración de los lusos, que ahora podrá sellar su clasificación el próximo domingo en O Dragao, en Oporto, ante una Armenia que ya no se juega nada y es última de grupo. Ahí la victoria portuguesa será definitiva. En caso de fallar, Hungría le pisa los talones con dos puntos menos y un partido final en casa ante Irlanda, que tiene 7.

Por último, Inglaterra, que ya estaba clasificada para el Mundial, derrotó a la Serbia de Paunovic (2-0), con goles de Saka y Eze, y la dejó sin opciones matemáticas de meterse en la repesca, a la que acudirá Albania, que ganó en Andorra (0-1) y tiene cuatro puntos de ventaja sobre los serbios a falta de una jornada