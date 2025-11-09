Gran exhibición de Marco Bezzecchi en el GP de Portugal

Es posible, sí, no lo dudo, que para el Mundial de motociclismo la ausencia del campeonísimo, del dictador, de 'ET', de 'il cannibale', como llaman al impresionante y dominador Marc Márquez, sea hasta beneficiosa en el sentido de que abra la posibilidad de vencer a otros pilotos que se han pasado el año a su rebufo, al ser el controlador, el piloto, el comandante del pelotón de MotoGP.

Lesionado MM93, todo el mundo se atreve a ganar e, incluso, a hacer exhibiciones parecidas a las suyas. Ayer, sin ir más lejos, su hermano Àlex fue tremendamente dominador en las 12 vueltas de que constó la carrera al 'sprint'. Y, hoy, en el auténtico gran premio, el italiano Marco Bezzecchi (Aprilia), el otro 'rey' de esta temporada junto a los hermanos de Cervera (Lleida) ha hecho lo que podría llamarse, sí, 'un Marc Márquez', es decir, conseguir la 'pole position' ayer, dominar las 25 vueltas del GP y ganar la carrera grande con una mano.

El Mundial, además, se llevó, en ese sentido, una doble alegría. Una, los tres primeros puestos de la carrera larga de MotoGP han sido ocupados por tres marcas distintas, ya empieza a desaparecer el dominio arrollador de Ducati, pues la victoria sin réplica de Aprilia (Marco Bezzecchi) ha sido escoltada por, cómo no, la 'Desmosedici' privada, 'satélite', de Àlex Márquez y el podio lo completó la KTM de un Pedro Acosta que tenía depositadas muchísimas ilusiones en este trazado, en Portimao, para conseguir su primera victoria en la categoría reina pero que, de nuevo, ha tenido que conformarse con la tercera plaza. "Ha sido imposible alcanzar, al final, a Àlex, como ya me ocurrió ayer, en la prueba al 'sprint`".

Hablemos, si quieren, de la carrera de MotoGP. Perdón, no hubo carrera. 'Bezz' aprovechó que encabezaba la parrilla para, nada más apagarse el semáforo, escaparse, salir como un cohete y liderar toda la prueba sin problema alguno. El podio se decidió también enseguida, en cuanto el 'Pistolas' dio cuenta de un fogoso 'tiburón de Mazarrón' en la segunda vuelta y los tres, 'Bezz', el 'hermanísimo' y el 'tiburón', marcharon en fila en las últimas 22 vueltas.

"Enseguida me dí cuenta de que Aprilia y Marco (Bezzecchi) habían conseguido, en la noche de ayer y en el 'warm-up' de esta mañana algo más que ayer, no sé que es, pero hoy Marco tenía un puntito más que yo", señaló el pequeño de los Márquez Alentà. "Y, además, mi rueda delantera estaba, casi en las lonas, en los cinco últimos giros y, por tanto, bastante hice con defenderme de los intentos de Pedro por, como ayer, tratar de arrebatarme la segunda plaza".

'Bezz', tercero consolidado

Por cierto, solo un detalle más: el tricampeón del mundo, el italiano Francesco 'Pecco' Bagnaia (Ducati), ha vuelto ha fallar de forma estrepitosa y, a mitad de carrera, se ha ido al suelo. Su temporada, un auténtico laberinto, un sube y baja, una montaña rusa, un Mundial con dientes de sierra escandalosos y, sobre todo, inexplicables pues ni su fábrica, ni él, saben cómo explicar este desastre cuando dos Ducati han dominado el campeonato a placer.

Clasificación del GP: 1. Marco Bezzecchi (Aprilia), 41 minutos 13.616 segundos; 2. Àlex Márquez (Ducati), a 2.583 segundos; 3. Pedro Acosta (KTM), a 3.188 segundos; 4. Fermín Aldeguer (Ducati), a 12.860 segundos y 5. Brad Binder (KTM), a 16.327 segundos.

Mundial de pilotos: 1. Marc MÁRQUEZ (España), 545, ya campeón del mundo; 2. Àlex MÁRQUEZ (España), 445, ya subcampeón del mundo; 3. Marc BEZZECCHI (Italia), 323; 4. 'Pecco' BAGNAIA (Italia), 288 y 5. Pedro ACOSTA (España), 285.