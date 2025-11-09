Máximo Quiles firma en Portimao su tercer triunfo de la temporada en Moto3

El español Máximo Quiles (KTM) logró este domingo su tercera victoria de la temporada al vencer con autoridad en el Gran Premio de Portugal de MotoGP, disputado en el circuito de Portimao.

Las carreras de Moto3 no suelen defraudar por la igualdad de los contendientes y la rivalidad exhibida vuelta tras vuelta, y la de Portugal no fue una excepción, hasta que en las vueltas finales Quiles decidió pasar a la acción, atacó a sus rivales y sentenció su tercer triunfo de la temporada por delante del también español Ángel Piqueras (KTM) y del japonés Taiyo Furusato (Honda).

El australiano Joel Kelso (KTM), autor de la 'pole position', salió como una exhalación al apagarse el semáforo rojo y ya con un ritmo muy fuerte intentó romper la carrera a las primeras de cambio, perseguido por Máximo Quiles (KTM), Joel Esteban (KTM), Ángel Piqueras (KTM) y Scott Ogden (KTM) en primera instancia.

Pero Joel Kelso no pudo lograr su objetivo por culpa de un agresivo Máximo Quiles, que consiguió pegarse a él en la segunda vuelta y, tras su estela, el resto del grupo.

Como suele suceder en las carreras de Moto3, Joel Kelso se encargó en las vueltas iniciales de marcar el ritmo y tras él los adelantamientos se sucedieron ininterrumpidamente, pasando a la segunda posición Adrián Fernández (Honda), seguido por Ángel Piqueras y Máximo Quiles, cuando el español David Almansa (Honda) se iba por los suelos.

Vuelta tras vuelta la prueba de Moto3 creció en intensidad, con Joel Kelso marcando el ritmo, pero con todos sus rivales luchando la posición metro a metro en un grupo perseguidor que en la octava vuelta se vio reducido a ocho integrantes, con Piqueras, Quiles, Fernández, Furusato, Pini, el irlandés Casey O'Gorman, Álvaro Carpe y el británico Scott Ogden.

Salvo por el liderato de Kelso, las alternancias tras él fueron una constante hasta que en la décima vuelta Máximo Quiles decidió asumir la responsabilidad de marcar el ritmo de la carrera y tras su estela se puso Ángel Piqueras.

Con Máximo Quiles en cabeza, Ángel Piqueras se pegó a su estela, con Adrián Fernández y Taiyo Furusato en cabeza del grupo perseguidor, a escasamente dos décimas de segundo, y con Joel Kelso perdiendo poco a poco terreno respecto a sus rivales.

En la duodécima vuelta fue Adrián Fernández el que tomó la responsabilidad del liderato, pero una vuelta más tarde era Taiyo Furusato, vencedor en Malasia, el que se ponía al frente de la carrera, secundado por Quiles y Pini, pero con un grupo cada vez mayor, pues desde atrás se unieron varios pilotos.

A Furusato le relegó de su responsabilidad, nuevamente, Máximo Quiles, aunque el grupo seguía sin romperse y los adelantamientos eran cada vez más ajustados entre todos sus integrantes.

Y, mientras el grupo se peleaba, Máximo Quiles consiguió poner tierra de por medio respecto a Furusato, que rodaba en la segunda posición, con alrededor de medio segundo respecto al resto del grupo.

Quiles sentenció su tercer triunfo de la temporada en las últimas vueltas, con Ángel Piqueras en la segunda posición y el japonés Furusato en el tercer puesto, en tanto que por detrás de ellos un sexteto de pilotos, formado por Esteban, Carpe, O'Gorman, Kelso, Ogden y Fernández, intentaba dar caza, sin éxito, a éste, y al final por ese orden atravesaron la línea de llegada tras diecinueve vueltas.