Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

FÓRMULA 1

Alonso y Sainz saldrán 11º y 15º en el GP de Sao Paulo

Norris se apunta otra pole en Sao Paulo en el fiasco de Verstappen

Fernando Alonso sale de una curva en Brasil.

Fernando Alonso sale de una curva en Brasil. / EP

Redacción

El piloto inglés de Fórmula 1 Lando Norris (McLaren) redondeó su sábado glorioso en el Gran Premio de Sao Paulo haciendo la pole para la carrera del domingo, después de ganar la Sprint para afianzar su liderato en el Mundial, mientras que Max Verstappen (Red Bull) no pasó de la Q1 en una loca sesión en Interlagos.

El trazado brasileño deparó sorpresas en la 'qualy' cuando para empezar Verstappen quedó decimosexto en la Q1, eliminado cuatro años después en esta instancia. Con el Haas de Oliver Bearman luchando por ser primero o los españoles Fernando Alonso (Aston Martin) y Carlos Sainz (Williams), que saldrán undécimo y decimoquinto, fuera en la Q2, a Norris le volvió la pelota a su tejado.

El inglés tuvo que clavar la última vuelta de la Q3, último después del primer intento, y se puse en la pole para dar otro golpe en la mesa como horas antes en la Sprint, o el viernes sacando también la primera plaza de la parrilla. El domingo, la hora de la verdad y con más puntos en juego, tendrá de nuevo al frente a Norris, por delante de Kimi Antonelli (Mercedes), Charles Leclerc (Ferrari) y un Oscar Piastri (McLaren) que, a nueve puntos de su compañero, no quiere renunciar al Mundial.

Noticias relacionadas y más

Resultados de la clasificación del GP de Brasil

  1. Lando Norris
  2. Andrea Antonelli
  3. Charles Leclerc
  4. Oscar Piastri
  5. Isack Hadjar
  6. George Russell
  7. Liam Lawson
  8. Oliver Bearman
  9. Pierre Gasly
  10. Nico Hulkenberg
  11. Fernando Alonso
  12. Alexander Albon
  13. Lewis Hamilton
  14. Lance Stroll
  15. Carlos Sainz
  16. Max Verstappen
  17. Esteban Ocon
  18. Franco Colapinto
  19. Yuki Tsunoda
  20. Gabriel Bortoleto

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents