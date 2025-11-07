McLaren empieza al frente en Brasil y Alonso sube el 'suflé'

Lando Norris y Oscar Piastri, los dos pilotos que comandan el Mundial separados por un punto, han sido los más rápidos en los Libres 1 del Gran Premio de Brasil. La primera toma de contacto con el asfalto de Interlagos, en una única sesión libre teniendo en cuenta el formato sprint del fin de semana, ha dejado a los McLaren como los más rápidos y a Alonso en una sorprendente cuarta posición, intercalado entre los Sauber de Hülkenberg y el piloto local Gabriel Bortoleto.

Sainz , ya recuperado de sus molestias físicas que le impidieron participar en la previa del jueves ante los medios, ha sido octavo con el Williams, mientras que el campeón Max Verstappen ha destinado la tanda a rodar con duros, ahorrándose los medios, por lo que ha firmado un inicio más que discreto (17ºº).

El fin de semana ha comenzado de la peor forma posible para Yuki Tsunoda, que ha cometido un error en los primeros minutos, al pisar lo pianos y salir despedido contra las protecciones. Una desafortunada acción en un momento en el que el japonés, actual compañero de Max Verstappen en Red Bull, se está jugando su futuro en la F1.

Russell ha dominado buena parte de la sesión con neumáticos duros, hasta que a falta de quince minuotos, con las primeras pruebas con los medios, Sainz y Alonso se han encaramado a las dos primeras posiciones de la tabla de tiempos provisional.

Oscar Piastri, que en México perdió el liderato por un punto ante Lando Norris, ha empezado con más fuerza este viernes y se ha situado al frente (1.10.1), con su compañero a dos décimas y Hulkenberg y los dos españoles en el top cinco, a medio segundo del McLaren.

Piastri ha mejorado (1.09.998), pero quedaba un último golpe de efecto y Norris ha superado al australiano en su última vuelta por solo 23 milésimas (1.09.75). La primera 'foto' del Gran Premio de Brasil deja a los dos McLaren como los más rápidos, por delante de los Sauber y de Fernando Alonso, cuarto.

Carlos Sainz ha terminado octavo, con los Red Bull y Ferrari desaparecidos, rodando mucho más con el duro, y trompo final para Hamilton.

Esta tarde (19.30 h) se disputará una clasificación sprint para la carrera del sábado que puede servir para clarificar la situación real de los favoritos en Interlagos.