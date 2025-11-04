Desiré Doué releva a Lamine Yamal y se convierte en el nuevo Golden Boy

Quienes siguieron de cerca la evolución de Desiré Doué en su primera temporada bajo las órdenes de Luis Enrique podían intuir que acabaría relevando a Lamine Yamal y conquistando el Golden Boy 2025. Los que vieron la final de la Champions League ante el Inter de Milán, donde se convirtió en el jugador más joven de la historia de la competición en marcar y asistir en una final, lo tenían más que claro.

Con el de Rocafonda fuera de juego al no poder repetir galardón, tal y como establecen las bases del concurso que organiza Tuttosport, el atacante del PSG, que en el curso pasado fue clave para conquistar casi todos los títulos, se impuso en la votación a Arda Güler y Dean Huijsen, del Real Madrid, y a Pau Cubarsí, del FC Barcelona, entre a otros grandes jugadores de los mejores equipos del mundo.

Un galardón de prestigio

De este modo, el ex del Rennes se une al prestigioso club del que forman parte futbolistas como Haaland, Mbappé, Pedri, Bellingham o el propio Lamine Yamal. Entregado desde 2003, el diario Tuttosport elige al mejor jugador sub-21 del planeta. Leo Messi, Cesc Fàbregas, Kun Agüero, Wayne Rooney o Paul Pogba son otros de los grandes ganadores del galardón.

Desiré Doué, con la medalla de campeón de la Champions League 2024-25 / PSG

El premio llega en un mal momento personal para Doué, que, tras el percance físico sufrido hace unos meses, estará de baja hasta principios de 2026 por unos problemas en el muslo derecho que se originaron en el partido ante el Lorient, encuentro que tuvo que abandonar en camilla.

MVP de la final de la Champions 2024-25

Autor de 16 goles y 16 asistencias la temporada pasada, Doué firmó su mejor noche en la final de la Champions League ante el Inter de Milán. Sus dos goles (el segundo y el tercero) y su pase de gol a Hakimi para abrir el marcador fueron determinantes para sellar la mayor goleada de la historia de las finales de la competición. Elegido MVP de la final, también batió el récord de precocidad en marcar y asistir en un escenario de tal magnitud.

Desire Doue, la estrella del PSG / AP

Tras una temporada 2024-25 icónica, en la que se quitó la etiqueta de promesa para colocarse la de estrella mundial, Doué encaraba la presente campaña con el objetivo de mejorar sus registros y su aportación sobre el campo. Sin embargo, los problemas físicos lo están frenando más de lo que le gustaría. Seguramente, el Golden Boy le habrá animado un poco.