Los jóvenes demuestran un gran nivel en el II Torneo Ibiza Gas

El Ibiza Club de Campo acogió el pasado 18 de octubre la segunda edición del II Torneo de Tenis Ibiza Gas, celebrado tras el éxito cosechado en la primera edición y que terminó este domingo con las finales disputadas en cada categoría y la posterior entrega de premios.

En la categoría sub10 masculino, Munro Hughes se hizo con la victoria tras derrotar en la final a Lau Tur, mientras Toni Planells logró imponerse Pau Tarres en la final de consolación. En la categoría masculina de alevines, Daniel Enríquez venció a Tim Vallmitjana en la final y Saul Swinburn hizo lo mismo frente Toni Marí en la final de consolación.

Por su parte, Alae Darfoufi se alzó con la victoria en la categoría infantil femenina derrotando a Aitana Serra y Berta Monzón venció a Hana Horridge en la final de consolación. En el infantil masculino, Daniel Enríquez nuevamente se hizo con el primer puesto venciendo a Alejandro Arias, mientras que Santiago Bellistri hizo lo propio para ganar Vicent Ramon en la final de consolación.

Alba Calle en la categoría de cadete femenino y Mariano Saavedra en el masculino se hicieron con la victoria tras vencer a Noah Dávila y Roger Márquez, respectivamente. Mariano Saavedra se consagró como el campeón en la categoria absoluta masculina tras doblegar a José Serra en la final. En la consolación, Pau Menéndez se impuso a Roberto Domaica.

Finalmente, las parejas formadas por Xavier Flaquer y Jerome Van de Mast, y Joan Marí junto a José Antonio Alba se impusieron a las parejas Roberto Domaica y Pedro Hurtado, y Pedro Tarres junto a Josep Carreras en las finales de dobles veteranos de +40 y +60, respectivamente.

El torneo disfrutó durante dos semanas de la diversión y competitividad de jugadores de diferentes edades y categorías en las que el gran nivel y el compañerismo fueron las protagonistas.