La SD Ibiza coge aire con una victoria sufrida hasta el final

Un respiro agónico. La SD Ibiza volvió a reencontrarse con la victoria tras ganar por 1-0 al Alcoyano en el encuentro de este domingo correspondiente a la jornada 9 del Grupo 3 de Segunda RFEF disputado en el Camp Municipal de Sant Rafel. No fue una victoria exenta de sufrimiento, pues el conjunto alicantino tuvo en el último minuto una triple ocasión rechazada por la zaga rojilla que terminó en un remate de Diego de Pedro rechazado por Edu Frías y con una posterior expulsión del cancerbero Zárraga al subir a rematar en la última jugada.

Desde el inicio del encuentro se pudo atisbar una mayor intensidad por parte de los ibicencos, conscientes de la urgencia de sumar puntos tras caer derrotado en los últimos cuatro enfrentamientos y formar parte del farolillo rojo de la tabla. Sin embargo, el área rival, bien salvaguardada por Romero y Solbes, parecía un muro difícil de derribar.

Esta seguridad defensiva aportó más confianza a los blanquiazules sobre el césped, que comenzaron a acechar el arco custodiado por Frías, que tuvo que emplearse a fondo para desviar un remate de Guille Andrés ajustado al palo derecho. La réplica local no se hizo esperar, y pocos minutos después, Marcos engatilló un disparo muy ajustado que terminó en una atajada abajo espectacular de Zárraga, aunque la jugada acabó siendo anulada.

Sendas ocasiones de ambos equipos estiró más el campo, y los visitantes encontraron más espacios en el área ibicenca. De esta forma llegó la ocasión más clara del Alcoyano en todo el partido, cuando en el minuto 23 Frías realizó una doble intervención haciendo un recorrido desde el palo derecho hacia el palo izquierdo deteniendo los remates de Tiko Iniesta desde la frontal y de Loren de cabeza en el área pequeña.

Esta actuación sublime del cancerbero rojillo fue la antesala del gol local, que llegó tras un cabezazo de Diego Jiménez a la salida de un corner botado por Marcos desde la izquierda. Con el 1-0 en el electrónico, los 200 aficionados que acudieron al Camp Municipal de Sant Rafel disfrutaron de una SD más suelta sobre el césped y que con Mario Riquelme y Montalban organizando el centro del campo, empezaba a dominar el encuentro. El combinado rojillo tenía el partido donde quería, y consiguió armar una telaraña defensiva que los visitantes Rubén Català y Guille Andrés no podían romper.

Con el inicio de la segunda mitad, los hombres de Casañ volvieron a tener en sus botas el 2-0 tras un disparo de Marcos en la frontal que de no rechazar la zaga visitante, habría puesto en problemas a Zárraga. Los blanquiazules, que comenzaban a atacar el área rojilla con cierta ansiedad de conseguir el empate, avisaron con un remate de cabeza de Guille Andrés que se marchó a escasos centímetros del palo derecho de la portería. Sin embargo, tanto el goleador Diego Jiménez como Tomás Bourdal se mantenían muy atentos para despejar cualquier balón que se aproximaba al área rojilla.

Con más fe que juego, el combinado alicantino volvió a dar un aviso, esta vez más serio, sobre la portería de Frías, tras una volea al segundo palo de Diego de Pedro que salió muy cerca del travesaño. De Pedro había entrado a los 15 minutos de comenzar la segunda parte, y hasta el último minuto se convirtió en la principal amenaza de los blanquiazules con sus constantes incursiones desde la izquierda.

El encuentro parecía encontrarse en stand by durante los siguientes 20 minutos, en los que las imprecisiones, los despejes, los cambios y la tensión protagonizaron la actuación de ambos equipos sobre el césped. No fue hasta el minuto 85 cuando el envite dio un giro de 180 grados y los locales, acuciados por la posibilidad de lograr los tres puntos tras dos meses sin hacerlo, empezaron a embotellarse en área propia. La tensión y los nervios comenzaron a impregnarse en el ambiente y el lateral visitante Fran Moreno impactó el esférico en el palo derecho en un remate que enmudeció a la grada. Un minuto después volvió a intentarlo Steven Prieto, que había ingresado pocos minutos antes, con un remate desviado.

Los cambios realizados por Alcoy estaban dando sus frutos, e Izan, que entró en la recta final, volvió a dejar a la grada ibicenca con un nudo en el cuello con un remate en la frontal que detuvo Frías muy atento. Así se llegó al corner final, cuando Zárraga decidió subir al área para intentar un posible remate que estableciera el empate. El pánico se palpaba en el estadio y a la salida del corner, una triple ocasión del Alcoyano parecía dictar el empate final. Pero defendiendo con uñas y dientes, los rojillos bloquearon los dos primeros, y Frías se encargó de detener el tercer disparo tapando el palo derecho para cerrar una actuación magistral y finalizar un encuentro en el que Zárraga fue expulsado por una agresión dentro del área en la última jugada.

Tras esta sufrida victoria, la SD Ibiza vuelve a respirar con 8 puntos en el casillero y se acerca a los puestos de salvación. Por su parte, el Alcoyano permanece en la decimotercera posición a la espera de lo que haga el Atletic Lleida en su partido.