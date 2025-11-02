Los kenianos Hellen Obiri y Benson Kipruto reinan en el Maratón de Nueva York

Los kenianos Hellen Obiri y Benson Kipruto se proclamaron este domingo campeones del Maratón de Nueva York, con el récord femenino pulverizado y la prueba masculina decidida en un increíble final por apenas 16 centésimas de segundo.

Obiri, de 35 años, se coronó con un tiempo de 2h19:51, destrozando en 2 minutos y 40 segundos el récord que, desde 2003, estaba en poder de la también keniana Margaret Okayo (2h22:31).

También campeona en Nueva York en 2023 y en Boston en 2023 y 2024, Obiri se impuso este domingo a sus compatriotas Sharon Lokedi y Sheila Chepkirui (ganadoras en la Gran Manzana en 2022 y 2024, respectivamente).

Con mano de hierro

Las tres kenianas dominaron con mano de hierro la prueba, dejando atrás una a una a todas sus rivales, incluida la neerlandesa Sifan Hassan, campeona olímpica en París 2024, que no pudo aguantar el ritmo y terminó cruzando la meta en sexta posición a casi 5 minutos.

Obiri dejó atrás a Lokedi con un cambio de ritmo a un kilómetro de la meta en el Central Park neoyorquino. Chepkirui se había descolgado minutos antes, en el kilómetro 39.

Victoria en el 'foto finish'

En la prueba masculina, Kriputo y el también keniano Alexander Mutiso fueron eliminando a sus rivales hasta enfrentar juntos los kilómetros finales del circuito.

Ambos debutantes en Nueva York, Kipruto, de 34 años, logró unos metros de distancia al acercarse a la meta que parecían ser definitivos, pero Mutiso aceleró hasta cruzarla mano a mano con su compatriota.

Tanto Kipruto como Mutiso firmaron un tiempo de 2h08:09, separados por apenas 16 centésimas de segundo en el 'foto finish'.

En tercera posición quedó Albert Korir, por lo que Kenia copó este domingo los tres puestos del podio tanto en la prueba masculina como en la femenina del Maratón de Nueva York.

El último baile de Kipchogue

Eliud Kipchoge, leyenda del atletismo, llegó a la meta en el puesto 17 con un tiempo de 2h14:36. A punto de cumplir 41 años la próxima semana, el keniano se despidió en Nueva York de las grandes pruebas del circuito internacional.

Kipchoge, que nunca había competido en Nueva York, buscaba completar las siete grandes maratones del mundo tras haber corrido en Boston, Chicago, Londres, Tokio, Berlín y Sídney. El keniano ha ganado 11 grandes en su carrera, además de dos oros olímpicos.

El recorrido del maratón de Nueva York, con un desnivel positivo de unos 250 metros no apto para récords, se caracteriza por sus constantes subidas y bajadas, el cruce de cinco grandes puentes, así como un final envenenado en el Central Park.