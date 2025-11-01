El Valencia aterriza en el Bernabéu con la relación entre Xabi y Vinícius rota

El Real Madrid se mide este sábado al Valencia con el episodio del encontronazo entre Vinícius y Xabi Alonso, tras la sustitución del brasileño en el clásico, aún abierto. El técnico intentó cerrar el asunto este viernes, pero lo hizo confirmando que no ha habido un encuentro a solas entre el futbolista y el entrenador. "El miércoles, después del descanso tuvimos una reunión con la plantilla. Vinícius estuvo impecable y habló desde el corazón y con sinceridad. Acabé muy satisfecho y para mí quedó zanjado", apuntó el entrenador.

"Tema cerrado"

El tolosarra también se refirió al comunicado de Vinícius en el que pedía perdón a todos, menos a Xabi. "Fue un comunicado muy valioso, positivo. Demostró su honestidad y habló desde el corazón. Lo más importante es lo que dijo a sus compañeros. Desde el miércoles se cerró el tema. Todos estamos en el mismo barco y remando en la misma dirección. Mañana tenemos partidos y no habrá ninguna represalia. Todos quieren estar en el campo, eso es bueno. Y ahora el enfoque y la dirección del equipo es la misma. Yo a Vinícius lo veo muy centrado y el otro día jugó muy buen partido. Ya he respondido tres o cuatro preguntas y he dado suficientes explicaciones. Entiendo que pongáis ahí el foco y lo respeto, pero desde el miércoles está cerrado. Os entiendo, pero entenderme".

El asunto deja al entrenador en una situación complicada. El club no le ha respaldado y se ha puesto de perfil, por el interés que mantiene ahora que negocia la renovación del contrato del brasileño. Alonso nunca fue una prioridad para Florentino Pérez a la hora de suplir a Ancelotti y el dirigente tampoco está contento con la gestión del vestuario que hace Xabi ni con las rotaciones de Vinícius. Circunstancia que le advirtió en un encuentro previo a la disputa del clásico.

Vinícius está echando un pulso a Xabi, que no tiene el apoyo del vestuario, donde hay varios jugadores que se han revuelto contra sus decisiones, ni del presidente. Ante este entorno, el tolosarra tiene claro que "lo más importante es ser auténtico, no impostar nada. Tener una relación sincera, sabiendo el rol de cada uno y siempre buscando lo mejor para el equipo. Desde el respeto saber que todos no son iguales y tener inteligencia emocional teniendo en cuenta cuál es tu posición". El vasco ha advertido que "no habrá represalias con Vinícius", pero podría ser suplente ante el Valencia, porque en los entrenamientos de esta semana ha probado con varias rotaciones.

La realidad es que el Real Madrid cuenta todos sus partidos de Champions por victorias y en Liga, más allá de la derrota en el derbi con el Atlético (la única de este curso), es líder con cinco puntos sobre el Barcelona. En la grada las preferencias están divididas entre quienes apoyan el técnico, en su intento de domar los egos del vestuario, y quienes respaldan el comportamiento desafiante de Vinícius. Una guerra interna que se ha intentado apaciguar con la celebración de la entrega de la Bota de oro a Kylian Mbappé, este viernes en el Santiago Bernabéu.

El Valencia, "partido alerta"

El Valencia, por su parte, llega con muchas urgencias a un choque en el que necesita sumar porque actualmente es penúltimo en zona de descenso. Los de Corberán suman dos victorias y tres empates en diez partidos. Para el técnico, "los resultados condicionan mucho las sensaciones. Analizamos el rendimiento por encima de los análisis centrados exclusivamente en los resultados. Los resultados no deben esconder lo que hacemos bien en la derrota y mal en la victoria, aunque suele estar ligado porque la línea es muy fina".

Corberán también habló de las actuaciones arbitrales en el Bernabéu: "Debemos estar centrados en lo que depende por completo de nosotros. Ayudas defensivas o ser fuertes cuando se impone el Madrid en un momento dado depende de nosotros. Podemos hacer un buen partido y tengo confianza absoluta en el papel de los árbitros. El ser humano puede cometer errores y la pena es que la tecnología es que la tecnología implementada para el error humano genere un error que el ser humano en directo no tiene...".