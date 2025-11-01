La SD Ibiza busca resucitar frente a un Alcoyano en horas bajas

La SD Ibiza recibe hoy a las 12 horas en el Campo Municipal de Sant Rafel al Alcoyano en el partido correspondiente a la jornada 9 del Grupo 3 de Segunda RFEF. Los hombres de Raúl Casañ no conocen la victoria desde el pasado 7 de septiembre y han sumado un total de dos puntos de 21 posibles. Los rojillos necesitan una victoria como agua en el desierto, y tras no conseguirla frente a Olot, Porreres, Espanyol B, Atlético Baleares, Castellón B, Valencia B y Andratx, buscarán resarcirse y salir de la última posición con un triunfo balsámico. Los isleños tendrán el apoyo de su afición en Sant Rafel, donde ya se ha conocido que disputarán el resto de partidos de la temporada como locales.

Pese al inicio crítico en la competición, el desempeño de los ibicencos como locales arroja un halo de esperanza de cara al partido de este domingo. Y es que tras haber disputado cinco de las ocho jornadas de liga fuera de la isla, el equipo pitiuso solo ha jugado tres partidos en casa (Terrassa, Porreres y Valencia B), donde ha logrado sumar cuatro de nueve puntos posibles, con un balance de una victoria, un empate y una derrota.

Además, Casañ seguirá sin poder contar con Rimvydas bajo los palos, Cruz en el lateral izquierdo y Sergio Rico en el centro del campo por lesión.

Por su parte, el conjunto entrenado por Fran Alcoy visita Sant Rafel también con urgencia de sumar tras no conocer la victoria desde el pasado 5 de octubre frente al Barbastro. Además, el equipo de la moral no sabe lo que es sumar aún los tres puntos fuera de casa, lo que supone un aliciente más para la SD Ibiza para dar una nueva alegría a su afición tras dos meses complicados.

Aunque las cifras goleadoras no están reflejando el poderío del equipo en la categoría (seis tantos a favor en ocho jornadas), el combinado de Alcoy cuenta en sus filas con numerosos jugadores experimentados en la competición. Los isleños necesitarán contrarrestar la experiencia de los alicantinos, recién descendidos de Primera RFEF y que aún no terminan de arrancar en liga.