El San Pablo quiso pero no pudo frente al líder

El San Pablo Eivissa volvió a caer este sábado por 1-3 frente al líder de la categoría, el Rodiles FSF, en el partido correspondiente a la jornada 9 de la Segunda División de Fútbol Sala Femenino. Las chicas entrenadas por Sergio Oruj pelearon hasta el final un partido en el que la portera Tati Baquero fue la principal figura con un total de 12 paradas.

El encuentro comenzó enrevesado después de numerosas imprecisiones en ambos conjuntos, aunque con un leve dominio de las asturianas. A los cuatro minutos y medio de partido llegó el primero de las visitantes tras el rechace de una doble parada de Tati Baquero, que la brasileña embocó para materializar el 0-1.

La reacción de las locales no se hizo esperar, y tras una jugada arrancando desde campo propio, Fati Villar empató el encuentro con un disparo lejano. Aunque el empate parecía devolver la ilusión al conjunto ibicenco, un minuto y medio después del inicio de la segunda parte llegó el 1-2 de Laura a pase de Jane, que fue la jugadora que más peligro creó durante todo el encuentro.

Las locales, con Fati Villar a la cabeza, buscaron el empate con un par de disparos que detuvo la guardameta Zaira. Sin embargo, el dominio del líder no cesaba y con un nuevo zarpazo a cinco minutos del final, en esta ocasión de la capitana Ángela, el marcador se cerró con el 1-3 final. Tras esta derrota, las ibicencas continúan sin ganar en casa y permanecen con 9 puntos.