El Real Madrid reclamará "cuantiosos daños y perjuicios" a la UEFA tras una nueva sentencia favorable a la Superliga

El Real Madrid reabre su guerra con la UEFA por la Superliga y lo hace ya en solitario. Tras una nueva sentencia favorable, aunque insuficiente para el lanzamiento del proyecto, el club blanco ha anunciado que "pedirá a UEFA los cuantiosos daños y perjuicios sufridos" por la obstaculización ejercida por la UEFA en la creación de la Superliga en el año 2021.

La Audiencia Provincial de Madrid ha refrendado en una sentencia emitida este miércoles que la UEFA y la FIFA abusaron de su posición de dominio al prohibir, sin un marco normativo que lo justificara, la creación de la Superliga en el año 2021. El fallo desestima los recursos a la sentencia que, en primera instancia, dictó el juzgado de lo Mercantil número 17 de Madrid y es recurrible ante el Tribunal Supremo.

Victoria insuficiente

Se trata de un fallo más que predecible que concede a la Superliga de Florentino Pérez una nueva victoria insuficiente. Determina de nuevo la Justicia española que la UEFA y la FIFA incurrieron en prácticas anticompetitivas que excedían sus competencias, sin que ello suponga la validación automática del proyecto de competición que, a día de hoy, solo sustenta el Real Madrid.

La predicibilidad del fallo reside en que los fallos que está emitiendo la Justicia española emanan del que, en diciembre de 2023, emitió el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre las cuestiones prejudiciales elevadas por el juzgado de lo Mercantil número 17 de Madrid.

Entonces, el TJUE determinó que la UEFA y la FIFA no pueden bloquear una competición futbolística de un tercero 'per se', sino que deben crear un marco normativo que regule los requisitos para la creación de torneos al margen del fútbol federado tradicional.

El Madrid cambia de estategia

Un marco normativo que, mientras el litigio ha ido avanzando en los tribunales, la UEFA ha desarrollado y al que incluso se ha adscrito la Superliga para iniciar conversaciones formales para la culminación de su proyecto. El proyecto de competición, de hecho, anunció públicamente el inicio de ese proceso a finales de 2024.

Hasta ahora, todas las acciones en este proceso eran lideradas por la Superliga como entidad propia. Ahora, sin embargo, y toda vez que el Barça de Joan Laporta ha regresado al redil de la UEFA y de la EFC (antigua ECA), aunque formalmente no ha abandonado el proyecto de liga rupturista, el Real Madrid asume en primera persona el liderazgo del proceso.

De este modo, el club blanco remarca en su comunicado que "a lo largo de 2025 ha mantenido numerosas conversaciones con UEFA para buscar soluciones, sin alcanzarse ningún compromiso en torno a una gobernanza más transparente, sostenibilidad financiera, protección de la salud de los futbolistas y mejoras en la experiencia de los aficionados, incluyendo modelos de retransmisión gratuitos y accesibles a nivel global como fue el caso en el Mundial de Clubes de FIFA".

La soledad blanca

El Real Madrid asume con estas palabras su soledad en la Superliga y anuncia su intención de seguir plantando batalla pese a que es el único club que, a día de hoy, apuesta por esta competición.

LaLiga, uno de las instituciones que recurrió la sentencia de primera instancia, ha valorado que "la resolución no aprueba ni avala ningún formato específico de competición" y que "la decisión judicial se centra exclusivamente en aspectos procedimentales, estableciendo que los sistemas de autorización deben basarse en criterios transparentes, objetivos y revisables, sin pronunciarse sobre el fondo ni sobre la viabilidad de eventuales torneos alternativos".