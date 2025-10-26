Tángana final: Vinícius le dijo a Lamine "habla ahora" y Courtois se encaró con él

El clásico terminó con una tángana entre los jugadores de ambos equipos en el medio del campo del Santiago Bernabéu. Primero se produjo una trifulca entre los banquillos, tras la expulsión de Pedri en el descuento. Y posteriormente, tras el pitido final de Soto Grado, Dani Carvajal se dirigió a Lamine afeándole sus declaraciones contra el Real Madrid, lo que provocó una tángana en la que el principal protagonista fue el belga Thibaut Courtois, que se encaró con el de Rocafonda.

Los compañeros y Xabi Alonso pararon al belga, mientras a Lamine se lo llevaban al vestuario los compañeros para evitar que la discusión llegase a mayores. Y todo quedó en empujones y gritos que no derivaron en ninguna agresión. Vinícius se dirigió a Lamine y le dijo: "Habla ahora".

Balón de oxígeno para Xabi

No hubo rastro del Real Madrid de autor de Xabi Alonso con esa presión alta reconocible, pero el triunfo es un balón de oxígeno para el tolosarra, cuestionado en los partidos ‘grandes’ tras las goleadas ante PSG y Atlético. Sin embargo, la primera gran tarde de Alonso en el Bernabéu se vio salpicada por un Vinícius cuyo ego es mayor que su talento. Su desaire al entrenador tras ser sustituido provocó una pitada de la misma grada que celebró sus regates en una tarde brillante del brasileño.

Xabi Alonso había trabajado durante cómo filtrar balones a la espalda de la zaga azulgrana para la aparición de Mbappé, y evitar pérdidas de balón en campo propio. Y ambas cosas tuvieron trascendencia en el marcador en la primera parte. El encuentro llegaba acompañado de una tensión que vivió su punto álgido en la presentación de los onces, en la que Lamine Yamal recibió una tremenda pitada por sus declaraciones deslizando que en el Real Madrid “roban” y “se quejan”. La atmósfera además se fue haciendo más pesada con las intervenciones del VAR para deshacer el penalti de Lamine a Vinícius y anular el primer gol de Mbappé. El clásico estaba siendo arbitrado en la sala VAR por Iglesias Villanueva y Melero López, que corregían lo que Soto Grado pitaba sobre el césped.

Esa tensión se hacía extensible a un Xabi Alonso que en la rueda de prensa previa ofreció su perfil más metálico. El donostiarra apostó, como se sospechaba, por pertrechar su medular con Camavinga. Mientras Arda seguía a Pedri y Tchouameni a Fermín, Eduardo no dejaba respirar a De Jong. Bellingham, en modo todocampista, basculaba corrigiendo y en ataque se descolgaba como comodín.

Xabi, que apostó una vez más por ese outfit desenfadado con las clásicas zapas ‘Stan Smith’ de Adidas y pantalón y polo de maga larga azul marino, no dejó de conversar con Guillermo Conejero, el cuarto árbitro. Andaba en ello cuando Jude cayó a la derecha para recibir de Valverde, se giró por sorpresa deshaciéndose de Pedri y filtró un pase majestuoso para Mbappé que ni siquiera el VAR puede evitar. Saltaba exultante Alonso en la banda, consciente de que había mucha pizarra en ese gol.

El empate llegó también en algo que apareció en la pizarra: una pérdida de Arda en una zona imperdonable. El turco se durmió al borde del área de Courtois, perdió la pelota y la jugada terminó en gol de Fermín. Xabi se mostró contrariado, quizás más porque fuera Guler que por el error en sí. El otomano es su apuesta personal y ya había se había cuestionado su jerarquía para gobernar partidos ‘grandes’.

Vinícius Júnior muestra su desaprobación al ser sustituido mientras Xabi Alonso, con las manos en los bolsillos, observa su reacción / Bernat Armangue / AP

Pero el borrón de Arda quedó en el olvido dos minutos antes de acabar el primer tiempo, cuando Vinícius sacó un centro pasado que hizo bueno Militao, con su fe y un cabezazo que devolvió el balón al área pequeña de Sczesny, donde Bellingham remachó a la red. En medio del ruido emergió el mejor Bellingham, justo el día que más le necesitaba su entrenador.

El fallo del penalti de Mbappé, con tremenda parada de Sczesny, lo recibió el tolosarra en su zona técnica con las manos en los bolsillos y una discreta patada al aire de contrariedad. No terminaba el Madrid de sacar del partido al Barça, aunque la pizarra del vasco lograba disminuir la producción ofensiva azulgrana, donde un Lamine muy disminuido físicamente se desesperaba al no recibir balón. Alonso cambió de Stradivarius, un cambio tan significativo como habitual, al sacar a Brahim por un Arda exhausto. Lo primero que hizo el marroquí fue asistir a Bellingham, que paró el tiempo en el área antes de marcar. Pero el gol no subió al marcador por la posición adelantada de Brahim.

Explota Vinicius y tángana final

Y entonces retiró a Vinícius y el brasileño explotó. Xabi, con las manos en los bolsillos, ni se acercó para evitar el desaire del jugador, que directamente se marchó al vestuario con un enfado mayúsculo que no disimuló. Un problema con el que Alonso tiene que convivir porque no tiene solución. El ego de Vinícius es mayor que su talento y Xabi no traga con eso. El jugador regresó a regañadientes, pero Vinícius ya había manchado la mejor tarde de Xabi en el banquillo blanco. Después salieron Jude y Mbappé, ovacionados, y el clásico terminó con una tángana entre banquillos tras la roja a Pedri y con Carvajal llamando la atención a Lamine por sus palabras, lo que desembocó en otra trifulca en la que Courtois se fue a por el de Rocafonda. Un sainete tribunero que maquillaba un clásico marcado por el VAR.