David Almansa sorprende a Rueda y se adjudica su segunda pole

El español David Almansa (Honda) sorprendió al líder del mundial José Antonio Rueda (KTM) ara adjudicarse 'in extremis' la segunda 'pole position' de la temporada en el Gran Premio de Malasia de Moto3, que se disputa en el circuito de Sepang.

Rueda estaba al frente de la segunda clasificación cuando se cumplió el tiempo reglamentado, pero en pista quedaban dos pilotos por completar la vuelta, el japonés Taiyo Furusato (Honda) y el propio Almansa, que al final fue el más rápido con un registro de 2:09.846, su segunda 'pole position' del año tras la conseguida en Cataluña.

El español Máximo Quiles (KTM) se vio beneficiado por la lesión del australiano Jakob Roulstone (KTM) para pasar directamente a la segunda clasificación, salvándose de disputar la primera.

En esta, en la primera clasificación, el japonés Ryusei Yamanaka (KTM) fue la primera referencia con un tiempo de 2:11.261, seguido por el italiano Guido Pini (KTM), el argentino de origen español Valentín Perrone (KTM) y el surafricano Ruché Moodley (KTM).

En esos instantes de la primera clasificación, el español Joel Esteban (KTM), que sustituye por enfermedad al italiano Dennis Foggia en el equipo de Jorge Martínez 'Aspar' se encontraba en la novena plaza y con una sola oportunidad de mejorar para estar en la segunda clasificación, mientras que muchos de sus rivales calcularon mal y salieron a pista en el segundo 'time attack', sin tiempo para completar la vuelta de lanzamiento.

El tráfico en pista no le permitió emplearse a fondo en determinados puntos del circuito y Esteban acabó en la séptima posición, vigésimo primera posición en la formación de salida, mientras confirmaron su pase a la segunda clasificación Yamanaka, Pini, Perrone y Moodley.

En esa segunda clasificación ya salió con el sexto mejor tiempo el malasio Hakim Danish (KTM) sabiendo que será piloto mundialista en 2026, de la mano del equipo madrileño MSI, que confirmó su contratación como compañero de equipo del japonés Ryusei Yamanaka.

Prácticamente todos los pilotos salieron a pista al unísono, con el ánimo ahora sí de aprovechar al máximo los quince minutos de sesión y encabezados por el japonés Taiyo Furusato (Honda).

Pero una vez más fue el líder del mundial y ya matemáticamente campeón del mundo José Antonio Rueda (KTM) quien marcó la primera referencia con un muy buen tiempo de 2:10.076, por delante de Álvaro Carpe (KTM), su propio compañero de equipo, y de Ángel Piqueras (KTM), que se cayó poco después, aunque sin soltar el manillar de su moto logró regresar a pista.

Rueda continuó tirando en un segundo intento de vuelta rápida en el que ya 'cazó' a Furusato, pero optó por cambiar de estrategia en el último momento y entró en su taller para montar un segundo neumático blando nuevo con el que 'recortar' alguna milésima de segundo a su mejor tiempo.

En la segunda salida a pista Rueda volvió a llevarse tras su estela a su compañero de equipo Álvaro Carpe, pero también a siete u ocho rivales más, entre ellos el español Máximo Quiles.

Rueda no defraudó en ese segundo 'time attack', con los dos primeros parciales por debajo de la vuelta rápida, pero falló en los dos siguientes, mientras que Guido Pini y el debutante español Brian Uriarte subían a la segunda y tercera plaza, respectivamente.

Uriarte, que sustituye al lesionado David Muñoz sobre su KTM, aún intentó mejorar en la siguiente vuelta, pero no pudo lograr su objetivo.

Al final sólo quedaron en pista Taiyo Furusato y David Almansa, que lograron sorprender a sus rivales para encaramarse a las primeras posiciones, pues el japonés pasó por meta para situarse líder con 2:09.940, pero instantes más tarde le quitaba su primera 'pole' el español, que con 2:09.846 conseguía la segunda 'pole position' de la temporada y con ellos, en la primera línea, estará José Antonio Rueda.

En la segunda línea estarán Guido Pini, Brian Uriarte y Álvaro Carpe, con Valentín Perrone, Máximo Quiles y Ángel Piqueras en la tercera, y Luca Lunetta, Joel Kelso, que se fue por los suelos casi al final de la tanda, y Adrián Fernández en la cuarta.