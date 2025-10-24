España - Suecia: resumen, resultado y goles del partido de Nations League femenina

Alexia: "Tenemos que ser conscientes que estamos ante una gran selección. Solo hay cuatro equipos en esta semifinal y Suecia era un hueso muy duro. Hemos sacado una buena ventaja, pero en el futbol nunca se sabe. Debemos ir a Suecia a hacer el mismo partido"

"La falta era en una muy buena zona. Cuando la he visto salir sabía que iba bien y por suerte ha entrado y nos hemos avanzando pronto"

"El segundo viene de una gran jugada colectiva. Normalmente a Pina le entran todas, tiene una efectividad enorme. Me ha caído y para dentro"

"Veremos las pruebas de Salma. Espero que no sea nada porque es muy importante en el Barça y en la selección. Siempre aporta ese granito de arena, espero que sea lo menos posible o nada, pero veremos que dicen las pruebas"

"El calendario es el que es. Intentamos llevarnos al límite siempre. Con algunos días en el gimnasio evitas posibles lesiones y por eso se hizo eso. Preparándome para llegar hoy, la míster me quería. No había lesión ni nada, solo ajuste de cargas"