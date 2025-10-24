España - Suecia: resumen, resultado y goles del partido de Nations League femenina

En Directo
España, con el debut de la nueva seleccionadora Sonia Bermúdez, reinicia este viernes la reconquista de la Nations League, título que logró en 2024, en una doble eliminatoria de semifinales ante Suecia que arranca con la ida en La Rosaleda (Málaga), donde podrán reaparecer con la Roja Jenni Hermoso y Mapi León.
La era de Montse Tomé ya es historia. Es turno de un nuevo capítulo en la selección española, con la exjugadora Sonia Bermúdez al frente del banquillo desde agosto. Será en Málaga donde debute oficialmente, en unas semifinales de Liga de Naciones, una gran oportunidad de luchar por un título en sus primeros partidos como seleccionadora.
Hasta aquí el directo del España - Suecia. Las españolas mucho más cerca de la gran final, aunque antes deberán jugar en Suecia. ¡Buenas noches!
Sonia Bermúdez: "Muy contenta por el esfuerzo de las jugadoras. Han hecho una gran primera parte. Esperábamos una Suecia más alta, contenta con el resultado. Podríamos haber hecho alguno más"
"Yo no me fio. Queda la vuelta, vamos a competirla. El resultado es muy bueno. Ahora vamos allí, confiamos en el trabajo de las jugadoras. Ojalá podamos pasar"
"No hemos podido hablar con Salma, ojalá no sea nada. Aunque te piten fuera de juego una entrada así se debe penalizar"
"Intentaremos ganar la vuelta. Siempre vamos a ganar. No hemos recibido ningún tiro a puerta, queríamos estar juntas. Hemos trabajado espectacular"
"Dar las gracias a Málaga entera por el ambiente. Esto ayuda mucho para las jugadoras. El campo nos ha dado suerte"
Alexia: "Tenemos que ser conscientes que estamos ante una gran selección. Solo hay cuatro equipos en esta semifinal y Suecia era un hueso muy duro. Hemos sacado una buena ventaja, pero en el futbol nunca se sabe. Debemos ir a Suecia a hacer el mismo partido"
"La falta era en una muy buena zona. Cuando la he visto salir sabía que iba bien y por suerte ha entrado y nos hemos avanzando pronto"
"El segundo viene de una gran jugada colectiva. Normalmente a Pina le entran todas, tiene una efectividad enorme. Me ha caído y para dentro"
"Veremos las pruebas de Salma. Espero que no sea nada porque es muy importante en el Barça y en la selección. Siempre aporta ese granito de arena, espero que sea lo menos posible o nada, pero veremos que dicen las pruebas"
"El calendario es el que es. Intentamos llevarnos al límite siempre. Con algunos días en el gimnasio evitas posibles lesiones y por eso se hizo eso. Preparándome para llegar hoy, la míster me quería. No había lesión ni nada, solo ajuste de cargas"
El cuarto tanto de España, el golazo de Claudia Pina.
Final del partido
¡Fiiinal en La Rosaleda! Termina la ida de las semifinales de la UEFA Nations League. España tiene pie y tres cuartos en la gran final tras superar por 4-0 a Suecia. Dos tantos de Claudia Pina y dos de Alexia acercan otra final
Minuto 90 + 3 (4-0)
¡Ahora síiiiiiiii! Que golazo de Claudia Pina, otro de la delantera. Menuda rosca ha cogido su remate y encuentra su doblete paara sentenciar el encuentro y seguramente el pase a la final de la Nations League
Minuto 90 + 2 (3-0)
¡Paradón de Falk! Gran jugada individual de Navarro que terminó buscando la escuadra, pero volvió a aparecer la portera sueca
Minuto 90 (3-0)
¡Cuatro de añadido en La Rosaleda!
Minuto 88 (3-0)
Últimos cambios para España. Se marchan Olga Carmona y Mariona. Entrarán Jenni Hermoso, que vuelve un año después, y Corrales
¡20929 espectadores en La Rosaleda!
