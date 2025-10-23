La tenista Serena Williams, premio “Princesa de Asturias” de los Deportes: "Las mujeres merecemos cobrar lo mismo que los hombres porque trabajamos igual de duro"

Tras su llegada en el día de ayer a la capital del Principado, la tenista Serena Williams, premio “Princesa de Asturias” del Deporte 2025, se atrevió a bailar en el recibimiento oficial delante del Reconquista esta mañana con las gaitas de fondo. Minutos después, la estadounidense compareció ante los medios de comunicación. La deportista, una de las más laureadas en la historia del tenis con 23 Grand Slams, se mostró muy feliz a su llegada a la sala de prensa. "Quiero dar las gracias a todos por estar aquí. Me sorprendió mucho, fue un momento maravilloso el descubrir que había sido premiada con este galardón. Estoy muy emocionada de estar aquí en Asturias y es un verdadero honor. Gracias al rey y a la reina por haberme recibido”.

¿Conocía este premio de antes? "Lo conocía de cuando lo recibió Meryl Streep. ‘Qué bonito’, pensé. Antes no lo conocía mucho, había leído sobre ello, pero no profundicé mucho. Es un gran honor. Nunca imaginé que estaría aquí algún día”.

Cuánto le influyó su padre a la hora de llevar su carrera en el mundo del tenis. “Mi padre es el principal motivo por el que jugamos al tenis. Él lo pensó así para mi hermana y para mí con la idea de tener una vida distinta y mejor de la que él tuvo. Nos lo tomamos muy en serio, nos esforzamos y le prestamos mucha atención a todo lo que nos dijeron. Ha sido un viaje y un sueño que nos ha llevado muy lejos, alrededor del mundo muchas veces. Ha sido motivo de alegrías y de tristezas como ocurre en todos los deportes, pero conseguí mucha disciplina y me enseñó muchas cosas, como a tener un gran corazón, trabajar duro, dar siempre lo mejor de mí y a no rendirme nunca en ese viaje y en mi carrera. Hay muchas cosas de mi trayectoria que todavía me benefician en mi vida”.

La igualdad en el mundo del deporte entre hombres y mujeres. “Siempre me ha importado mucho a lo largo de mi carrera el legado que dejaba en el mundo del tenis. No solo cuántos torneos iba a ganar, sino también qué podía dejar en este deporte. Una cosa que me parecía realmente importante era conocerme a mí misma. Siempre me ha parecido muy importante la igualdad salarial. Cuando comencé en esto me esforzaba y trabajaba tanto como cualquier otro hombre y no tenía por qué ganar menos dinero. Una parte importante de mi misión era acudir a esos Grand Slams en los que no se pagaba lo mismo para tratar de entender el por qué y para responder que merecíamos cobrar lo mismo porque trabajábamos igual de duro. Para mí ha sido una lucha muy importante, así como alzar la voz por el futuro porque como deportista tu carrera puede ser muy corta. Espero que todo lo que estamos haciendo sea un trampolín para las siguientes generaciones”.

¿Qué significa este premio para usted? “Me faltan las palabras. Sigo pensando que es algo increíble y un verdadero honor que ni siquiera podía imaginar que me correspondiera. Para mí significa mucho que se reconozca mi carrera, mi trayectoria y mi trabajo a nivel mundial. Cuando haces algo a veces no sale de las fronteras de tu país, pero este premio reconoce las horas de dedicación de todo mi trabajo. Jamás pensé que podría alcanzar esto, así que todo este tiempo he estado pensando: ‘esto está pasando de verdad’”.

Tu primer contacto con Asturias: "Llegué justo ayer, no he tenido mucho tiempo pero sí que he podido dar un paseo. Ayer tuvimos una cena muy rica, es una gastronomía distinta y es de lo que más he podido disfrutar por ahora".

El tenis antes era un deporte más elitista. “Ahora es un deporte más accesible. Me gusta contarlo desde mi propia experiencia porque llegué de un entorno sin dinero. Esto no te tiene que limitar porque si te esfuerzas y eres bueno podrás hacerlo. Es verdad que necesitas el apoyo económico, pero si te esfuerzas puedes. Me encanta la tecnología, soy una fiel defensora y hay que aprovecharla. A los niños de hoy les diría que vean vídeos de sus tenistas favoritos para aprender de ellos, ahora ya no cuesta tanto. Gracias a la tecnología el tenis es bastante más accesible, los jóvenes nunca deberían renunciar a sus sueños”.

El tenis español. “Sé mucho del tenis en España porque llevan en el palmarés muchísimos años. Estuvo Rafa (Nadal) y muchos otros buenos tenistas maravillosos. Algunos se han jubilado, pero ahora está Alcaraz y ya vemos lo que hace. Soy una fan incondicional de Alcaraz, siempre le llamo para decirle que le estaba animando después de sus partidos. Hay muy buenos tenistas en España, tanto hombres como mujeres”.

¿Puede Alcaraz superar el récord de Grand Slams? “Todo es posible. Cuando Federer empezó a jugar nadie pensó que pudiese vencer el récord de Sampras. Y lo hizo. Luego lo consiguió Rafa y después Djokovic. Alcaraz es muy joven, ya tiene muchos a estas alturas, pero pienso que es posible si sigue a este nivel. Es cierto que tiene rivales como Sinner, pero no nos engañemos: los récords están ahí para conquistarlos”.

Con qué momento te quedas de tu carrera. “Creo que voy a decir alguno de los peores momentos que he tenido, como cuando gané en Australia embarazada. No creo que mucha gente pueda hacerlo, no sé ni cómo lo conseguí, pero fue triste porque tuve que ganar a mi hermana en la final. Cuando estás en ese momento del embarazo, jugando a ese nivel contra los mejores del mundo y, aun así, consigues ganar… Ese sería el mejor momento de cualquier deportista. Me quedo con eso”.

¿Qué es lo que más le gusta de España? “Me encanta la historia, siempre me gusta estudiar los países y las culturas de los que visito. He estado muchas veces en España, pero nunca antes en Asturias. Me gusta la cultura española, que implica también su gastronomía. Hay muchos museos en Madrid y no pierdo la oportunidad de visitarlos. También me gustan las cosas que son distintas y nuevas, sobre todo ahora que tengo dos niñas, para poder enseñarselas y decirles esto es así. Es fascinante tener la oportunidad de poder conocer algo de España, decir esto es España y aquí estamos. Es una oportunidad maravillosa y la comida es lo que más me gusta”.