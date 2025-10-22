El enfado del consejero delegado del Villarreal, sobre el partido ante el Barcelona de Miami: "No podemos pagar el pato..."

Molestos, indignados, resignados... aunque no utilizados. Ese es el sentir que se tiene en estos momentos en el seno del Villarreal CF, un malestar que apunta directamente a los organizadores. El consejero delegado del Submarino, Fernando Roig Negueroles, ha criticado este miércoles la forma en la que LaLiga ha gestionado la cancelación del partido que iba a disputar ante el FC Barcelona en Miami, comunicada este pasado martes mientras se enfrentaba al Manchester City en la Champions League.

“Al parecer había que sacar las entradas a la venta y no se podían sacar, había mucha presión, pero las cosas se pueden retrasar y no pasa nada. No podemos ser los que paguemos el pato de una gestión mal hecha”, añadió Roig Negueroles durante la reinauguración del campo Municipal de Alfafar (Valencia) que fue arrasado por la dana de hace un año.

No se sienten utilizados

El consejero delegado del Villarreal rechazó sentirse utilizado por LaLiga y ensalzó la gestión del club: “No creo que haya sido una utilización a mala fe, pero desde luego que nosotros nos hemos desgastado mucho para luego no obtener nada y ser protagonistas de una cosa que era muy bonita para nosotros y que se ha convertido en algo feo”.

El dirigente groguet criticó también la forma en la que LaLiga comunicó la decisión: “Nos han intentado dar más explicaciones, que las cosas no son tan fáciles. Pero desde luego que por haber esperado una hora más no hubiera pasado absolutamente nada”.

Roig Negueroles durante la reinauguración del campo Municipal de Alfafar. / Villarreal CF

Pensando en la afición

Echó una lanza en favor del club al tratar de ser siempre muy transparente y mirar por sus abonados. “Nosotros sí que habíamos hecho mucha explicación didáctica porque lo único que nos preocupaba eran nuestros aficionados y abonados y el resto de actores tenía que haber sido tratado a través de LaLiga, ser más transparentes o ser más claro y explicarlo mejor para que todo el mundo estuviera de acuerdo”, añadió.

Pese a la cancelación y al malestar, Negueroles reconoció que la idea del club sigue siendo positiva: “Nunca hemos negado que es positivo para el Villarreal o para cualquier equipo de la liga. Creemos que podemos crecer comercialmente en Estados Unidos y si va otro partido también es bueno para la liga”.

Entiende a Tebas pese a su enfado con él

Sobre si lo ocurrido le pasará factura al presidente de LaLiga, Javier Tebas, Negueroles se mostró rotundo: “Yo estoy muy cabreado y muy enfadado por cómo se han hecho las cosas, pero creo que él intenta hacer lo mejor para la liga española”.

Por último, frivolizó sobre la idea de que el partido adulteraba la competición: “¿Y cuando jugamos un partido de Champions y ponemos a jugadores menos importantes? Lo de la adulteración me da risa”, finalizó.