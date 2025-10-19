Un gran Shengelia culmina la 'OPA' de Barça a Unicaja

Tornike Shengelia apadrinó la primera victoria azulgrana en la presente Liga Endesa con 18 puntos y un papel decisivo en el último cuarto ante Unicaja (77-83), que perdió su primer partido en una 'OPA' (Oferta Pública de Adquisición de Acciones) azulgrana, ahora que está tan de moda por la fallida del BBVA sobre el Banc Sabadell.

Los 16 rebotes ofensivos de los locales no les permitieron salir airosos, en buena medida por su lamentable 5/33 en triples (un 15%). También destacaron Kevin Punter, Will Clyburn y un 'Juani' Marcos en plena línea ascendente.

En una semana muy dura con triple desplazamiento, el cuadro azulgrana ofreció de inicio la imagen ofensiva de su victoria en Belgrado ante el Maccabi. La bola circulaba rápida con Marcos a los mandos y el triple del argentino llegó junto a dos de Will Clyburn y uno de Kevin Punter que dispararon a los visitantes (7-14, min. 4:00 y 11-20, min 7:37).

Unicaja empezaba a asentarse gracias al trabajo de Tyson Pérez, uno de los jugadores que más problemas suele crear a los azulgranas por su perfil móvil y explosivo. El hispanodominicano acabó el primer cuarto con cinco puntos, tres rebotes y +9 de valoración. El caso es que al final del primer cuarto la renta era solo de cuatro puntos (18-22).

Los locales recuperaron el baloncesto en transición que tanto gusta a Ibon Navarro para culminar la remontada y situarse por delante con un triple de Jonathan Bareiro (27-26, min. 12:42). El tiempo muerto de televisión llegó en el mejor momento posible para los de Joan Peñarroya, que jugaron con mucha inteligencia los minutos siguientes.

Marcos logró su segundo triple, Willy Hernangómez realizó un mate y el georgiano Tornike Shengelia castigó la defensa de Tyson Pérez con dos movimientos más propios de una bailarina que de un jugador de 2016 centímetros y 106 kilos (32-37). En el tercero se precipitó, aunque ello no evitó la ventaja barcelonista al descanso (34-39).

Esa buena dinámica tuvo continuidad en el tercer cuarto con un 'dos más uno' de Punter y el tercer triple de un Marcos empeñado en aprovechar su oportunidad estableció la máxima renta (41-51, min. 23:47). El Barça falló tres triples, pero entre el mal día de Chris Duarte y las canastas de Punter y Vesely, volvió a irse (46-55, min. 26:42).

Unicaja fue a la guerra y Alberto Díaz lideró el aumento de intensidad, con dos contra uno cada vez que los visitantes cruzaban la media pista. De forma parelela, el canterano azulgrana Nihat Djedovic hizo mucho daño y Balcerowski apretó aún más el marcador (57-59) antes del providencial '2+1' de Joel Parra que cerró el cuarto (57-62).

Alberto Díaz leía muy bien el partido y los locales empataron (63-63) gracias a su dominio del rebote. ¡13 en ataque ya, algo inconcebible! Peñarroya paró el partido con 65-66 (min. 33:20) en pleno desastre bajo los aros. Ahí emergió un imparable Shengelia con seis tiros libres y una canasta (18 puntos) que fueron decisivas (73-78 a 1:58 del final).

Webb y Perry apretaron el marcador (77-78), pero una canasta de Punter y una falta sobre Satoransky con técnica al banquillo local permitieron al ex del Partizan dejar la victoria casi sentenciada... porque el checo falló sus dos tiros libres. Al final, 77-83 en un notable partido defensivo con el serio lunar de los 16 rebotes concedido en el aro propio.