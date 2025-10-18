Dos amarillas y dos butifarras de Flick: "El fútbol es emoción, no iba para nadie"

Cuatro minutos de añadido le parecieron insuficientes a Hansi Flick tras el encuentro entre el FC Barcelona y el Girona (2-1) y así se lo hizo saber al colegiado Jesús Gil Manzano. Por aquel entonces, con el marcador todavía en tablas, el monumental cabreo y consiguiente protesta le valieron al técnico alemán una doble amarilla que le obligará a perderse el clásico del próximo fin de semana. Sin embargo, un sorpresivo gol de Ronald Araújo en el minuto 92 desató la locura en un Lluís Companys que celebró el triunfo tanto con vítores como con dos butifarras consecutivas de Flick. "El fútbol es emoción. No iba para nadie", justificó el técnico tras el encuentro.

"Hoy hemos gastado mucha energía. Mucha más de la esperada. Pero el fútbol es emoción. Esas eran mis emociones entonces. Para mí fue fantástico que marcaramos el gol y ganáramos. No era para nadie, solo una celebración", explicó el entrenador alemán preguntado por el gesto, que no ha quedado reflejado en el acta, tras el encuentro. Los tres puntos que se lleva el Barça este fin de semana con la victoria ante el Girona de Míchel apaciguan un poco la complicada situación que vive un banquillo con notables ausencias.

Tras el gesto, Flick quiso hablar con el árbitro pero este se negó. “He querido hablar con el árbitro, pero él no ha querido. Lo acepto y ya está. Él toma las decisiones, tenemos el VAR y no se ha encontrado nada, pues se debe aceptar la decisión. El árbitro toma las decisiones en la hierba. Si no quiere hablar conmigo, es su decision. Yo la debo aceptar. No estoy triste”, afirmó.

Sobre su expulsión y sanción para el clásico, el técnico justificó sus actos. “¿La expulsión? Para mí. Frenkie estaba allí y le dicho: ‘venga, Frenkie’ le han sacado una amarilla a él. No he dicho nada al árbitro. Y la segunda no lo entiendo. La celebración la he visto ahora. No lo he hecho contra nadie. Quizá por la manera en que hemos jugador, por nuestro rendimiento, lo he celebrado porque estoy contento. Nunca haría nada contra nadie. No he dicho nada sobre el árbitro, tomó su decisión y lo acepto. No he hecho nada contra el árbitro. He aplaudido, pero para animar a mi equipo. Quizá la tarjeta amarilla y la roja les ayude”.

LaLiga EA Sports | Barcelona - Girona. / Joan Monfort / AP

Próximos encuentros

Sin embargo, los tres puntos valen más que culaquier sanción. "Ha sido un partido difícil, pero nos llevamos tres puntos. Son muy importantes porque nos dan confianza pero tenemos que ver qué significan para el futuro. Vienen partidos muy importantes", reflexionó el técnico. Este martes el equipo barcelonés se enfrenta en Champions al Olympiakos griego y el domingo lo hará contra el Real Madrid, de ahí que no quisiera abusar de sus estrellas. Las rotaciones de jugadores y las recientes reincorporaciones dejaron ver un Barça algo descentrado, pero con la sacudida del banquillo, llegó el milagro. El inesperado tanto de la victoria, de un Ronald Araújo fuera de lugar peleando desde la delantera, cogió al Lluís Companys por sorpresa. "Estoy muy contento por Ronald porque él siempre juega con todo su corazón por este equipo. Antes del partido le pregunté para valorar si sería posible meterle arriba y dijo que sí. Siempre hay que probarlo todo. Es bueno para nosotros", añadió Flick.

Por este motivo, Flick evitó forzar en exceso a los recién reincorporados Fermín y Lamine. Mientras que el de Mataró jugó los primeros 63 minutos, el anadaluz jugó la segunda mitad del encuentro. "Así también se ganan partidos. Ha sido muy difícil, creo que también hemos fallado muchas ocasiones. La primera parte ha sido buena, pero hemos luchado hasta el final y hemos metido gol con los cambios", dijo Fermín tras reafirmar las buenas sensaciones con su juego de la jornada.