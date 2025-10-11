La segunda víctima, menor de edad, también retira su acusación contra Raúl Asencio

El proceso judicial que involucra al jugador del Real Madrid Raúl Asencio podría dar un giro importante después de que la segunda víctima, una menor de edad en el momento de los hechos, haya retirado sus acusaciones contra él. La joven había denunciado al jugador por pornografía infantil y revelación de secretos, pero ha decidido no continuar con la causa, destacando que el comportamiento de Asencio fue distinto al del resto de acusados, según ha avanzado este sábado Cope.

Según ha trascendido, la denunciante sostiene que el futbolista ha mostrado arrepentimiento, reconociendo una “censurable indiscreción” y ofreciendo disculpas, además de haber reparado el daño moral causado, añade la emisora de radio.

A diferencia de Asencio, la víctima sí mantiene su acusación contra los otros tres investigados, todos exjugadores de la cantera blanca: Ferrán Ruiz, Juan Rodríguez y Andrés García.

Las dos denunciantes retiran sus acusaciones contra el jugador

La primera denunciante ya había retirado su acusación contra Asencio, por lo que, a día de hoy, ninguna de las víctimas mantiene acciones penales ni civiles contra él. No obstante, la Fiscalía ya presentó su escrito de acusación, y será ahora quien deba decidir si continúa adelante con el juicio o retira los cargos.

El jugador está acusado de un delito de revelación de secretos por haber mostrado supuestamente un vídeo de contenido sexual sin consentimiento a un tercero. Los hechos se remontan a una grabación realizada en un entorno privado, dentro de un club de playa en el sur de Gran Canaria, donde varias personas habrían registrado y difundido sin autorización imágenes íntimas de dos jóvenes, una de ellas menor de edad.

Apertura de juicio oral

El Juzgado de Instrucción Nº 3 de San Bartolomé de Tirajana ya acordó la apertura del juicio oral. Ahora la Fiscalía deberá decidir si retira la acusación contra Asencio o mantiene la acusación contra el futbolista grancanario.