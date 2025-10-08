Rafa Mir, procesado por agresión sexual con violencia

Rafa Mir, actual delantero del Elche CF en calidad de cedido por el Sevilla, ha sido procesado por un doble delito de agresión sexual “empleando violencia” según dictaminó la Jueza del juzgado de instrucción número 8 de Llíria.

La magistrada, en su acta, considera que "existen indicios y no meras sospechas" de dos agresiones sexuales con uso de la violencia, sobre la joven de 21 años que cursó. “El primero en la piscina y un segundo en el cuarto de baño. En ambos casos con acceso carnal al haberle introducido los dedos sin su consentimiento, y pese a que la víctima le decía que parase, que le soltase y le apartaba", reza el acta.

La jueza ha impuesto además al jugador murciano una multa de 13.500 euros y deberá presentarse a declarar el próximo 13 de octubre. También se ha procesado al amigo de Rafa Mir, el también futbolista Pablo Jara por los hechos acontecidos el pasado mes de septiembre de 2024, cuando Mir era jugador del Valencia, también en calidad de cedido.

Sin prisión provisional

Los hechos se remontan al pasado 1 de septiembre cuando una joven de 21 años denunció a Mir por un supuesto episodio de abuso sexual. Tras pasar por el juzgado, el futbolista, que siempre ha defendido su inocencia, fue puesto en libertad provisional pero investigado por un delito de agresión sexual con acceso carnal y con medidas cautelares como la retirada del pasaporte, una orden de alejamiento de 500 metros y la prohibición de contactar con las dos mujeres que le denunciaron a él y a Jara.

Según informó entonces el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), ninguna de las partes personadas en el procedimiento solicitó la prisión preventiva para los arrestados. Así el jugador pudo continuar con su actividad aunque debía acudir a firmar semanalmente a sede judicial y se le prohibió abandonar España.

Tras finalizar la temporada con el Valencia, Rafa Mir fichó este verano por el Elche, donde juega en calidad de cedido por una temporada con opción de compra al final de la misma.

Recientemente el futbolista murciano ha sido noticia al respecto de los hechos por los que será procesado, al ser blanco de insultos por parte de los aficionados del Alavés ("Rafa Mir violador") en cinco ocasiones durante el partido de liga que enfrentó a ambos equipos, según denunció LaLiga.