El dilema sin solución de Xabi Alonso en el centro del campo

Xabi Alonso quiere control defensivo en el centro del campo de su Real Madrid y para eso tiene a Tchouaméni. Quiere abarcar mucho campo y para eso tiene a Valverde. Quiere darle sentido a sus posesiones y para esto tiene a Arda Güler. Quiere tener llegada desde atrás y para eso tiene a Bellingham. A priori, todo encaja. Pero la realidad es que, de momento, nada lo hace.

Hace una semana, en el derbi contra el Atlético, los cuatro futbolistas citados coincidieron por primera vez en una alineación esta temporada y el resultado fue un fracaso estrepitoso. La novedad era el inglés, recuperado de su operación en el hombro y con el que Alonso se precipitó, pues resultó evidente que no tenía el ritmo de juego necesario para afrontar un encuentro de tanta exigencia.

Bellingham no ofreció un buen nivel frente al Atlético. / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

El encaje de Bellingham y Güler

La paradoja es que, en forma, Bellingham es uno de los dos o tres jugadores más determinantes del Real Madrid; pero su inclusión obliga a alterar el equilibrio que Alonso había conseguido con el trío formado por Tchouaméni, Valverde y Güler. "Pueden ser complementarios, pero hay que ver cómo colocamos el resto de piezas. Necesitamos enganchar en esas zonas y es importante llegar a la posición del '10', ellos tienen que encontrarse cómodos y fluir", decía ayer el técnico sobre el turco y el británico.

Bellingham y Güler pueden ser complementarios, pero hay que ver cómo colocamos el resto de piezas Xabi Alonso — Entrenador del Real Madrid

En el Metropolitano, Alonso optó por desplazar al turco a la derecha. Fue, junto a Mbappé, el mejor jugador del Real Madrid en el derbi, pero su desplazamiento a la banda vació a los blancos de claridad en la circulación por el medio. La alternativa de sacrificar a Valverde o a Tchouaméni no parece convencer a Xabi, dada la solidez que aportan. Más todavía en encuentro de mucha exigencia, como el de esta noche en el Bernabéu contra el Villarreal.

Fede Valverde y Aurélien Tchouaméni, jugadores del Real Madrid. / AFP7 vía Europa Press

El lío con Valverde

Sin Carvajal y Alexander-Arnold, ambos lesionados, la opción de colocar al uruguayo como lateral parece razonable... pero él ya ha dejado claro que no ha "nacido" para jugar ahí. "Ningún jugador, ni Fede, ni Rodrygo, ni Vini, me ha dicho que no quiere jugar en una posición. Todos quieren jugar", aclaró ayer su entrenador, tratando de apagar un fuego en el que ha sido Valverde, él solito, quien ha puesto la leña, las cerillas y la gasolina.

Ningún jugador, ni Fede, ni Rodrygo, ni Vini, me ha dicho que no quiere jugar en una posición. Todos quieren jugar Xabi Alonso — Entrenador del Real Madrid

A la hora de dosificar esfuerzos, Alonso cuenta con las ventajas de que Inglaterra ha liberado a Bellingham para el parón y de que Tchouaméni, sancionado con la selección, tampoco ha entrado en la convocatoria de Francia. Güler, que salvo frente al Espanyol ha sido titular en todos los partidos de la temporada, incluidos los tres últimos, es quien tiene más opciones de arrancar en el banquillo frente al Villarreal, mientras Alonso estudia cómo resolver un dilema para el que, de momento, no tiene solución.