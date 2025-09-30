El Real Madrid, sin puntería desde el triple, se estrella en su debut en la Euroliga

El Real Madrid arrancó su participación en la Euroliga con una derrota a domicilio ante el Virtus Bolonia (74-68) tras un duelo en el que evidenció un serio problema con el tiro exterior, anotando sólo tres triples de veintitrés tentativas, lo que no le impidió tener opciones de ganar hasta los últimos instantes.

Sin tiempo para lamentos tras caer en la final de la Supercopa de España contra el Valencia Basket, al conjunto blanco le tocaba vivir su puesta en escena en la máxima competición europea, de la que el año pasado se fue con mal sabor de boca por no poder disputar la Final a Cuatro; sensación que es reflejo de la exigencia que siempre le acompaña.

Ante un oponente de grato recuerdo para el técnico Sergio Scariolo, con el que ganó la Eurocopa en 2022, los suyos salieron liderados por el croata Mario Hezonja, autor de seis puntos seguidos cuando los visitantes llevaban nueve. Todos ellos fueron repartidos en canastas de dos, porque en lo que se refiere a los triples el equipo ya vaticinaba una noche aciaga.

Tanto que se fue con 0 de 8 al descanso, una estadística dura a la que supo sobrevivir. De hecho fue capaz de acumular cinco arriba a los diez minutos ante un rival que esperó a que estuviera en marcha el segundo cuarto para despertar, con un parcial de 7-0 aprovechando más de dos minutos y medio del Real Madrid sin anotar. Fueron los momentos de mayor sufrimiento del cuadro español, que se rehizo rápido para dejar el choque equilibrado al paso por vestuarios (35-38, m.20).

Volvió el Real Madrid a la pista sin fichajes en el quinteto y de nuevo sin aciertos desde el perímetro, intentándolo menos pero igualmente bloqueado en ese aspecto (0 de 10 a los 25 minutos). Esa alarmante carencia la suplió dominando en el rebote y en los porcentajes del resto de lanzamientos, logrando igualar la contienda justo antes de que Carsen Edwards, desaparecido a esas alturas, anotase un 3+1 a falta de 04:08 para la media hora.

Esa estocada, unida a una canasta de Mouhamet Diouf y de dos libres más de Edwards sirvieron para construir la máxima ventaja de los italianos a esas alturas. El contexto obligó a un tiempo muerto del que el Real Madrid salió con dos puntos de Bruno Fernando y al fin un triple, de Chuma Okeke, después de 12 fallos, que permitió afrontar el último cuarto con todo por decidir (55-50, m.30).

Hizo acto de presencia entonces el argentino Luca Vildoza, con menos minutos que los ameritados a esa altura del enfrentamiento, y volvió a impulsar al bando boloñés con su defensa y un triple importante. A su tren se subió de nuevo el efervescente Edwards, quien con otras dos aciertos lejanos consecutivos elevó la renta favorable hasta los doce (66-54, m.36).

Dos canastas rápidas de Walter Tavares y Hezonja y un triple, el segundo del partido, de Facundo Campazzo tras personal en ataque de Alen Smailagic sirvieron para corregir el rumbo. El Real Madrid estaba en la buena ola y ni siquiera un mate de concurso de Saliou Niang espantó sus ganas de remontada.

Así hasta que la tercera y última conversión de tres de la noche, obra de Campazzo pese a nacer, paradójicamente, de uno de los intentos más forzados de todos, situó el 70-68 a falta de 56 segundos. No fue a más la escalada y el Virtus Bolonia terminó por cerrar el triunfo a base de libres, siendo inmisericorde en los fallos con los últimos ataques madridistas.