FÚTBOL
Yeda albergará la Supercopa de España por tercera vez en su historia
El Barcelona se enfrentará al Athletic y el Atlético al Real Madrid en las semifinales del primer gran torneo del año 2026
La localidad saudí de Yeda volverá a ejercer en 2026 como sede de la Supercopa de España. Por segundo año consecutivo y tercera vez en la historia del torneo será la ciudad deportiva del Rey Abdullah, donde se encuentra el 'Alinma stadium', popularmente conocido como Al Jawhara ("La Joya Radiante" en castellano), quien albergará los tres partidos de la competición entre el miércoles 7 y el domingo 11 de enero del próximo año. Todos los partidos de esta edición podrán verse en directo a través de la plataforma Movistar+.
Barcelona y Athletic, por un lado, y Atlético y Real Madrid, por el otro, se verán las caras en semifinales en busca de las dos plazas que dan derecho a jugarse en la finalísima el primer gran trofeo del año en el fútbol mundial. El orden de partidos de las semifinales se establecerá por sorteo y los tres encuentros del torneo comenzarán a las 20:00 hora peninsular española (22:00 hora local). Más de 60.000 espectadores llenaron el pasado mes de enero las gradas del estadio de Yeda durante el desenlace de una Supercopa que fue seguida por cientos de millones de aficionados desde sus casas.
- Condenados tras salir de Ibiza con un velero a por 5.000 kilos de droga
- Los globos iluminan la noche de Sant Antoni
- Cambio de tiempo en Ibiza: la Aemet advierte de lluvias intensas para el inicio de esta semana
- Alarma por el fulminante incendio de una autocaravana en Ibiza
- Vivienda, terrenos con cambios y riesgo de inundación: las dudas de los vecinos de Sant Antoni con el nuevo PGOU
- Casi 20 años de cárcel para un detenido en una discoteca de Ibiza que traficó con 300 kilos de droga
- Todas las imágenes del festival de globos aerostáticos en Ibiza
- Los socorristas 'cierran' las playas de Ibiza para denunciar la precariedad y los sueldos bajos