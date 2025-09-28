Carvajal se lesiona y abre un boquete en la defensa del Real Madrid

Dani Carvajal dio la cara tras la goleada sufrida por el Real Madrid en el Metropolitano. Era una de sus dos citas agendadas tras la debacle. La otra, era someterse este domingo por la mañana a pruebas físicas para evaluar las dolencias que motivaron su sustitución el derbi contra el Atlético. Y no recibió el capitán blanco buenas noticias.

El Real Madrid informó de que Carvajal padece "una lesión en el sóleo de la pierna derecha" y, aunque no da oficialmente tiempo de recuperación, las estimaciones que ofrecen en el club hablan de un mes de baja. No obstante, lo habitual es que los jugadores regresen al campo antes de lo que señalan las previsiones oficiosas.

Trent, también fuera

En todo caso, la consecuencia inmediata para Xabi Alonso es que se queda sin laterales derechos para los próximos partidos. La lesión de Carvajal se suma a la de Trent Alexander-Arnold, que cayó en el partido del contra el Olympique de Marsella con una lesión en "el bíceps femoral de su pierna izquierda" y a quien no se espera de vuelta en al menos mes y medio.

La duda ahora es si Alonso podrá contar con alguno de ellos, con muchas más opciones para el español, en el primer clásico de la temporada, el domingo 26 de octubre en el Bernabéu. La buena noticia para el Real Madrid hoy es que Militao, que también se retiró lesionado del derbi, no tiene nada importante y apenas necesitará unos días de reposo, ahorrándose el partido del martes en Kazajistán.

Las alternativas a Carvajal

Sin Trent ni Carvajal, Alonso tiene dos alternativas para esa demarcación. Una es Asencio, quien sustituyó al capitán el sábado, aunque la lesión de Rüdiger le ha elevado en el escalafón a tercer central, primera alternativa a los titulares Militao y Huijsen. La otra es Valverde, que ya jugó ahí buena parte de la pasada temporada.

Tampoco puede tirar Alonso de Jesús Fortea, perla de la cantera blanca que este domingo debuta en el Mundial sub'20 con España. Para el partido contra el Kairat Almaty, al que el Madrid viaja ya este domingo, el técnico vasco ha decidido incorporar a David Jiménez, lateral derecho del Castilla, en una convocatoria en la que no descansa ningún futbolista sano.