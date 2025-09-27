Paula Ostiz, nueva campeona del mundo júnior de ciclismo

Los avisos siempre hay que tenerlos en cuenta. Una corredora que a los 18 años ya ha conseguido tres medallas en unos campeonatos del Mundo no puede pasar desapercibido, sino convertirse en una señal de que el ciclismo español tiene en la figura de Paula Ostiz una estrella de este deporte.

Da igual que gane al esprint, que domina perfectamente, que se imponga en una contrarreloj, especialidad donde ya es una de las mejores del mundo o que destaque en la montaña -le gustan más los repechos cortos y duros que las grandes escaladas-, Ostiz ya es sinónimo de ganadora, algo de lo que no anda, precisamente, repleto el ciclismo español, tanto en categoría masculina como femenina.

Al esprint ganó Paula Ostiz el campeonato del mundo de ruta en categoría júnior; una recompensa transformada en medalla de oro y uniformada con el jersey arcoíris. Hasta ahora, sólo una mujer, Joane Somarriba, había logrado el hito de convertirse en campeona del mundo; en este caso, de contrarreloj, en el Mundial de 2003 celebrado en Hamilton. Dori Ruano, por su parte, se anotó el bronce, también en la modalidad de contrarreloj, en los campeonatos que se celebraron en Lisboa en el año 2003.

El ciclismo base navarro

Ostiz, en cambio, se ha ido puliendo en el ciclismo de base navarro, pero siempre bajo la atenta mirada de la familia Unzué, el padre, Eusebio, y el hijo, Sebastián. Ya se comprometió con el Movistar, el equipo que administra la familia navarra, el año pasado después del subcampeonato conseguido en el Mundial de Zúrich, pero todavía no ha debutado en la escuadra de Telefónica.

El esprint victorioso / MOVISTAR TEAM

"Es un sueño hecho realidad, no tengo palabras, mi familia y todo el país me han podido ver. Tengo mucha felicidad encima, solo quiero celebrarlo con mi familia, con los que me rodean. Sabía que tenía que guardar hasta el final, había visto las carreras anteriores, me costaba a veces en los repechos más duros, sabía que tenía que guardar porque en el esprint podía ser rápida. Me había dado un pequeño calambre y quería guardar hasta el esprint. He ganado y no me lo creo", declaró Ostiz, desde Ruanda, en la señal internacional de televisión.

Ostiz ya suma tres medallas en los Mundiales y un tercer oro en la carrera de contrarreloj del año pasado en el Campeonato de Europa. Ha sido también campeona de España; ningún reto se le aleja a esta joven corredora de Pamplona que ya el año que viene hará plenamente el calendario profesional.