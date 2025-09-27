Fútbol
Joan Garcia ya ha sido operado del menisco: se confirma la baja de mes a mes y medio
El periodo de baja implica que no llegará a tiempo de estar bajo los palos en el clásico del 26 de octubre en el Santiago Bernabéu
El portero de Fútbol Club Barcelona Joan Garcia ha sido sometido este sábado a una artroscopia para sanar la rotura del menisco interno de la rodilla izquierda que se hizo en el partido del jueves ante el Real Oviedo. Según el parte médico del club, emitido después de la operación, el portero azulgrana estará entre cuatro y seis semanas de baja, tal y como se había anticipado. La evolución de la recuperación acabará de marcar los plazos de vuelta.
De acuerdo con el comunicado médico, Joan Garcia ha sido intervenido de forma satisfactoria por el doctor Joan Carles Monllau, quien también se encargó esta semana de operar a Gavi. En el caso del centrocampista, al abrirse la rodilla, se descubrió que estaba peor de lo imaginado, y el pronóstico de recuperación se alargó entre cuatro y cinco meses.
Szczesny, preparado
No ha sucedido lo mismo con Joan Garcia. El excancerbero del Espanyol mantiene los plazos estimados antes de proceder a la intervención, llevada a cabo en el Hospital de Barcelona. El periodo de baja implica que no llegará a tiempo de estar bajo los palos en el clásico del 26 de octubre en el Santiago Bernabéu.
En su ausencia, Wojciech Szczesny, de 35 años, cubrirá su puesto, como ha anunciado Hansi Flick, tranquilo de las prestaciones que le puede ofrecer el portero polaco a la vista del rendimiento de la temporada pasada. Su suplente será el estadounidense Diego Kochen, de 19 años.
Suscríbete para seguir leyendo
- A esta hora podrás ver en el puerto de Ibiza los supercoches de la Gumball 2025
- Mazazo policial a los 'Spiderman' de la cocaína que operaban en Ibiza
- Todos los detalles del espectáculo de globos Ibiza Balloon Festival 2025 que arranca este viernes
- Atropellan con un patinete y roban el móvil a una señora mayor en pleno centro de Ibiza
- Operación policial en Ibiza: cae una organización criminal dedicada al tráfico de drogas
- Sanción ejemplar por encerrar a dos perros potencialmente peligrosos en una furgoneta en Ibiza
- El pirata de la ITV de Ibiza llegó a bloquear 700 citas para estafar a los usuarios
- Cierran el acceso a este callejón de Ibiza por motivos de seguridad