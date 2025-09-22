Fútbol
Ousmane Dembelé, Balón de Oro 2025
EFE
París
El francés Ousmane Dembelé, delantero del París Saint Germain, fue galardonado este lunes con el Balón de Oro 2025 que concede la publicación gala France Football y la UEFA en un acto celebrado en el teatro Chatelet de París, al superar en la elección a Lamine Yamal y Vitinha.
