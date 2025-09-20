Dos martillazos de Militao y Mbappé tumban a un Espanyol naif en ataque

No tiene el Real Madrid de Xabi el sex-appeal que tenía el de Ancelotti. Ha ganado compromiso y robustez, pero ha perdido la armonía ofensiva y el vértigo con el que seducía a los aficionados. Y es tan cierto que el Real Madrid cuenta todos sus partidos por victorias como que todos los había ganado hasta ahora por la mínima, menos el de Oviedo, que resolvió con dos goles postreros tras un disparo al palo de los carbayones. Este triunfo ante el Espanyol mantuvo la excelencia estadística, pero nos desterró los bostezos de la grada del Bernabéu. Dos crochés propios de Tyson mandaron a dormir a un Espanyol tan bien intencionado como naif en ataque.

Enfrente se encontró a un rival muy mejorado respecto al del curso pasado con mejores mimbres y sin la sensación agónica que arrastraba. Cuando un equipo comienza el curso llenando las alforjas de puntos eso opera un efecto beneficioso en su juego en el césped. A los de Manolo González se les nota en la alegría con la que salen de atrás con la pelota, en la determinación con la que van a los balones divididos y en la audacia que muestran jugadores como Edu Expósito, Dolan o Puado con la bola en los pies. Ni siquiera les intimidó el Bernabéu, donde fueron los primeros en rematar a puerta, a los dos minutos, además de mantener a raya al Madrid.

González colocó a su defensa lejos del área, al tiempo que defendía en una franja de treintena de metros basculando solidariamente. Los ‘pericos’, conocedores de la zaga de circunstancias del Madrid, con Militao y Asencio en el eje, fueron verticales. Al cuarto de hora el canario ya había generado dudas y Urko pesaba más en el mediocampo que Tchouameni o Valverde. Xabi decidió dejar a Arda en el banquillo, y salir sin quaterback, lo que condenó a los blancos a buscar en los pasillos interiores a Mastantuono y Mbappé, al que le hacía el trabajo sucio delante Gonzalo. Vinícius, esta vez titular, se acostaba en la izquierda y Carvajal se hacía cargo de la derecha.

Patada a la pizarra de Militao

Desplegaba un juego demasiado previsible, demasiado parsimonioso ante un ordenado Espanyol. Y sin regates ni magia en los pases apareció Militao para dar una patada a la pizarra de Xabi en el minuto 22, con una excursión a campo rival que concluyó con un latigazo desde 30 metros del brasileño que entró como un obús. Era el primer tiro a puerta local. Respiraba aliviado Xabi mientras Manolo cabeceaba resignado a un puñado de metros del tolosarra. Pudo empatar Calero en un centro con música de Edu Expósito por delante y luego ampliar la renta Mbappé en una contra de Vinícius, pero al descanso se llegó con la victoria mínima local.

Eder Militao dispara en la jugada de su gol ante el Espanyol en el Santiago Bernabéu. / Manu Fernandez / AP

Y a falta de fútbol asociativo, el Real Madrid volvió a exhibir pegada a los dos minutos de la reanudación. El hambre del Espanyol provocó que quedase mal parado en una jugada en la que su mediocampo apretó más arriba y la contra terminó con otro latigazo desde 25 metros de Mbappé que Dmitrovic saludó al pasar. Dos tiros a puerta, dos goles. El gallo liquidaba a los 'pericos'. Dos zapatazos lejanos sentenciaban a los de Manolo González, que adolecían de lo que le sobraba a los de Alonso: contundencia en el área rival. De hecho, al Madrid ni le hizo falta pisar el área porque se limitó a asomarse para resolver desde lejos un partido poco vistoso en horario de siesta.

Encauzado el duelo, restaba conocer hacia donde rompería el partido con cuarenta minutos por jugarse. Los visitantes se debatían entre la urgencia y la resignación mientras los locales lo hacían entre la cautela y el ahorro de energía. Xabi propuso defender la renta con la pelota en los pies, sacando a Arda Guler para gobernar el choque, y cerca del área rival, con Brahim y Rodrygo por Mastantuono y un Vinícius al que no le gustó el cambio y que se sacó de encima a Alonso cuando este intentó explicarle la decisión. Enfrente Malono oxigenó su medular y su ataque apostando por Coleoso, Pickel, Jofre y Kike García. Los cambios aceleraron el choque. Vinícius, antes de marcharse, mandó al palo la primera conexión de Arda y Kylian, con respuesta de Roberto en un remate que se marchó lamiendo el palo de Courtois. El partido deja conclusiones diferentes. El Real Madrid, donde se estrenaron Camavinga y Bellingham, sigue lo que Xabi ha dado en llamar "el proceso". Genera más dudas su fútbol que su calidad competitiva por el momento. Por su parte, el Espanyol no parece que vaya a sufrir esta temporada, y sus aspiraciones europeas dependerán de que afile sus prestaciones en el área rival, adonde llega con naturalidad pero de forma estéril. Al menos en el Bernabéu, porque pinta que en otros campos será diferente.