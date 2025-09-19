Fórmula 1
Norris y McLaren empiezan al frente en las calles de Bakú
Lando Norris y Oscar Piastri han liderado la primera sesión libre del GP de Azerbaiyán, que ha sido poco representativa porque se ha rodado muy poco. Sainz arranca octavo y Alonso (15º), lejos de cabeza
La F1 ha cambiado de escenario y ha vuelto a un circuito urbano, en las calles de Bakú, donde se mantiene el dominio absoluto de los McLaren. Lando Norris ha sido el más rápido en pista (1.42.704) en los primeros entrenamientos libres del GP de Azerbaiyán, secundado por su compañero Oscar Piastri, líder del campeonato, a tres décimas.
Charles Leclerc (Ferrari) y George Russell (Mercedes) han sido los que más se han acercado a los coches ‘papaya’, a medio segundo, mientras que Álex Albon ha situado el Williams a 8 décimas para cerrar el top cinco en esta primera toma de contacto, muy poco representativa en cuanto a tiempos.
Y es que la sesión se ha visto interrumpida durante muchos minutos (solo 33 de bandera verde) a causa de una goma suelta de la junta de unión del piano con el asfalto, que se ha levantado cuando pasaba Carlos Sainz por esa zona.
El piloto español ha terminado octavo, aunque bastante más lejos de su compañero Albon, a 1.1. Tsunoda, sexto, ha terminado sorprendentemente por delante de Max Verstappen, ganador del último gran premio en Monza con el Red Bull y que hoy ha empezado séptimo.
Fernando Alonso (15º) y Lance Stroll (17º) no han tenido buenas sensaciones en su debut, a la espera de que esta tarde (14:00 h) mejoren las prestaciones de su Aston Martin en una pista que no parece la más propicia para el AMR25.
El circuito callejero de Bakú es uno de los más desafiantes del calendario, ya que obliga a los pilotos a abordar cada vuelta y 'acariciar' los muros con mucha confianza. De ahí que hoy, con el poco tiempo de rodaje, hayan tenido que forzar para rodar rápido y algunos, como Albon, Hamilton, Ocon o el propio Piastri, hayan protagonizado sustos en pista.
GP de Azerbaiyán (Libres 1)
1. L. Norris (McLaren) 1'42"704
2. O. Piastri (McLaren) a 0"310
3. C. Leclerc (Ferrari) a 0"552
4. G. Russell (Mercedes) a 0"553
5. A. Albon (Williams) a 0"859
6. Y. Tsunoda (Red Bull) a 1"034
7. M. Verstappen (Red Bull) a 1"086
8. C. Sainz (Williams) a 1"155
9. L. Lawson (VisaRB) a 1"199
10. I. Hadjar (VisaRB) a 1"271
11. K. Antonelli (Mercedes) a 1"281
12. N. Hulkenberg (Sauber) a 1"282
13. G. Bortoleto (Sauber) a 1"383
14. L. Hamilton (Ferrari) a 1"383
15. F. Alonso (Aston Martin) a 1"435
16. O. Bearman (Haas) a 1"447
17. L. Stroll (Aston Martin) a 1"625
18. E. Ocon (Haas) a 1"735
19. F. Colapinto (Alpine) a 2"595
20. P. Gasly (Alpine) a 2"714
- Tragedia durante unas vacaciones en Ibiza: un padre de familia quedó tetrapléjico tras un accidente buceando
- La Aemet alerta de un cambio del tiempo en Ibiza y Formentera: por fin llega el otoño
- Alarma por un incendio en un asentamiento de infraviviendas en Ibiza
- Unos depósitos de Sa Colomina permitirán aprovechar el agua que se perdía en un 'parking' del centro de Ibiza
- La Guardia Civil investiga el hallazgo de un cadáver en aguas de Ibiza
- Los bólidos del 'Gumball 3000' vuelven a Ibiza: este es el día que llegarán a la isla
- Solomun arrasa en el puerto de Ibiza
- Formentera ordena la demolición de cuatro construcciones ilegales, algunas usadas como infraviviendas