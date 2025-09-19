María Pérez, a unirse a un grupo muy selecto con Carl Lewis, Usain Bolt y Mo Farah

Siete días después de exhibirse en los 35 km marcha, María Pérez afronta la próxima madrugada (00.30 horas del sábado) unos 20 km marcha que se presentan más complicados por la nómina de rivales y por el lógico cansancio en unos Mundiales de Tokio marcados por la elevada humedad.

La marchadora de Orce revalidó el oro que logró hace dos años en la Plaza de los Héroes de Budapest y tratará de repetir en la distancia corta. En la continua amenaza contra la marcha de Sebastian Coe, se ha cambiado el orden de las pruebas y marchadoras renunciaron al 35 para preparar mejor el 20.

Las dos pruebas

El nombre más importante es la china Jiayu Yang, campeona olímpica y poseedora del récord mundial con una sensacional marca (1h:23.49), que supera por bastante el 1h:25.30 de la discípula de Jacinto Garzón (vigésima de la historia con 14 rusas, otras tres chinas y la ecuatoriana Glenda Morejón por delante).

Jiayu Yang, una rival durísima / AP

La española se presenta con la segunda marca del año (1h:27.22) tras la nipona Nanako Fuiji (1h:26.33), quien no estuvo en el 35. Ojo también a las chinas Li Ma (1h:27.28) y Li Peng (1h:27.45), la mexicana Alegna González (1h:27.32), la italiana Antonella Palmisano tras su plata en 35 y la polaca Katarzyna Zdzieblo.

Con el recuerdo de la sexta plaza de Raquel González y la séptima de Cristina Montesinos en 35 km, la representación española la completan la gallega Antía Chamosa (sexta del año con 1h:27.55) y Paula Juárez (1h:29.24). Es baja de última hora la citada Montesinos al no haberse recuperado tras la prueba larga.

La gran baza masculina es el joven catalán Paul McGrath, subcampeón europeo el año pasado en Roma tras el sueco Perseus Karlström. El atleta entrenado por Alejandro Aragoneses es el noveno de los inscritos (1h:18.05) y lo acompañarán el renacido Diego García (1h:18.28) y el emergente Álvaro López (1h:19.38).

Paul McGrath celebra su plata en el Europeo de Roma el año pasado / EFE

Los favoritos son asiáticos, con el 'recordman' mundial Toshikazu Yamanishi (1h:16.10), su compatriota Satoshi Maruo (1h:17.24), los chinos Zhaozhao Wang (1h:17.30) y Haifeng Qian (1h:17.58), el brasileño Caio Bonfim (1h:17.37), el canadiense Evan Dunfee oro en 20 (1h:17.39) y el citado Karlström (1h:18.35).

Grupo selecto en la elite

María Pérez opta a ser la cuarta de la historia en repetir los dos mismos oros en dos Mundiales seguidos. Los otros tres nombres son Carl Lewis, Mo Farah y Usain Bolt más la opción de que la keniana Faith Kipyegon se imponga en 5.000 tras su oro en 1.500 (ganó las dos pruebas en Budapest'23).

De los 26 'dobletes', tan solo tres son múltiples. El jamaicano Usain Bolt logró tres en 100 y 200 (Berlín'09, Moscú'13 y Pekín'15), mientras que el estadounidense Carl Lewis tiene dos en 100 y en longitud (Helsinki'83 y en Roma'87), los mismos que el británico de origen somalí en 5.000 y 10.000 (Moscú'13 y Pekín'15).

Con uno en 100 y en 200 están la alemana democrática Silke Gladisch (Roma'87), la alemana Katrin Krabbe (Tokio'91), la jamaicana Shelly Ann Fraser-Pryce (Moscú'13) y los estadounidenses Maurice Greene (Sevilla'99), el 'tramposo' Justin Gatlin (Helsinki'05), Tyson Gay (Osaka'07) y Noah Lyles (Budapest'23).

Kratochvilova ganó el 400 y el 800 en el primer Mundial / SPORT.ES

El estadounidense Michael Johnson se impuso en 200 y en 400 en Göteborg'95 y la checoslovaca Jarmila Kratochvilova ganó los 400 y los 800 (Helsinki'83). El posteriormente sancionado bahreiní Rashid Ramzi fue oro en 800 y en 1.500 (Helsinki'05) y reinaron en 5.000 y 10.000 los etíopes Tirunesh Dibaba (Helsinki 2005) y Kekenisa Bekele (Berlín'09) y la keniana Vivian Cheruiyot (Daegu'11).

En Helsinki'83, 'dobletes' de la soviética Tetyana Samolenko en 1.500 y 3.000, y de la estadounidense Jackie Joyner-Kersee en longitud y en heptatlón. Completan esta ilustre lista la neerlandesa de origen etíope Sifan Hassan en 1.500 y 10.000 (Doha'19), la keniana Faith Kipyegon en 1.500 y en 5.000 (Budapest'23) y los españoles Álvaro Martín y María Pérez en 20 y en 35 km marcha (Budapest'23).

Kipyegon se unirá al grupo si también gana los 5.000 / EFE

Tan solo tres han logrado lo que buscará la de Orce. El primero fue Carl Lewis, quien ganó los 100 y la longitud en Helsinki'83 y revalidó ambos oros cuatro años después en Roma pese a ser inicialmente segundo en el hectómetro.

Usain Bolt falló en el hectómetro en Daegu'11 por una nula en 'semis' tras sus triunfos en 100 y en 200 en Berlín'09, pero no desaprovechó su segunda opción en Pekín'15 después de su doble triunfo en el Luzhniki en Moscú'13. En esas dos citas, el británico Mohamed Farah ganó las 12 vueltas y media y las 25.