Ciclismo
Antiviolencia propone sancionar a 17 seguidores por los incidentes en la Vuelta con multas de hasta 4.000 euros
Estos expedientes analizados corresponden a las actuaciones de la Policía Nacional y la Guardia Civil en la duodécima etapa, Laredo-Los Corrales de Buelna, en la decimocuarta, Avilés-La Farrapona, y la decimoquinta, Aveiga-Monforte de Lemos
EFE
La Comisión Estatal Antiviolencia a acordado proponer una multa a 17 personas por incidentes en diferentes etapas de la Vuelta ciclista a España que oscilan entre los 3.000 y 4.000 euros, así como la prohibición de acceso a acontecimientos deportivos durante seis meses.
Según informa este miércoles la Comisión, estos expedientes analizados corresponden a las actuaciones de la Policía Nacional y la Guardia Civil en la duodécima etapa, Laredo-Los Corrales de Buelna, en la decimocuarta, Avilés-La Farrapona, y la decimoquinta, Aveiga-Monforte de Lemos.
La Vuelta a España se vio alterada por incidentes causados por las protestas de personas a favor de Palestina y en contra de la participación del equipo Israel Premier Tech. En la undécima etapa, con salida y llegada en Bilbao, se tuvo que adelantar el final y la última jornada, en Madrid, se detuvo la carrera a 56 kilómetros para el final, entre otras.
- Vava II, el yate de 150 millones que el empresario suizo Ernesto Bertarelli compró para regalar está en Ibiza
- Alertan de intentos de okupación en pisos en un barrio de Ibiza
- Denuncian el despilfarro de agua en una mansión con tres piscinas en Ibiza
- Una influencer de gastronomía en Ibiza: 'La están liando que no veas. ¡Le están poniendo aceite al arroz!
- Un guardia civil fuera de servicio pilla a un ladrón en pleno robo en Sant Antoni
- Una joven en busca de vivienda en Ibiza: 'La isla se está vaciando de ibicencos y eso debería dolerle a cualquiera que ame esta tierra
- La ‘escoleta’ de Peralta convence a los padres: «Parece un museo»
- En Ibiza podemos mover hasta 90 barcos en un día por fondear en posidonia': una vigilante cuenta su día a día en aguas pitiusas