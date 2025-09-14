Tenis
Copa Davis: Pedro Martínez - Holger Rune, en directo
Cuarto partido de la eliminatoria de Copa Davis entre España y Dinamarca que se está disputando en Marbella
Redacción
El tenista español Pedro Martínez defiende los colores de España en el cuarto partido de la eliminatoria de la Copa Davis que enfrenta a Dinamarca y que se está disputando en Marbella (Málaga).
El español está obligado a ganar a Holger Rune si quiere mantener viva a España, después de perder los dos individuales del sábado y ganar el dobles de este domingo.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Los ecologistas insisten en controlar la entrada de mercancías para frenar la invasión de serpientes en Ibiza
- Un conductor borracho se duerme al volante y acaba estampado contra un comercio en el centro de Ibiza
- Prohibido el tabaco en las terrazas: «¿Qué hacemos, fumar solo en casa o qué?»
- Un barco choca contra una seca en es Freus
- Este verano Ibiza se ha llenado de caraduras': un camarero da su opinión y le llueven las críticas
- Pillado un taxista pirata en Ibiza con 87 años sin seguro ni ITV
- ¿Qué España quieres?': el polémico cartel de Vox con tintes racistas llega a Ibiza
- Precintado el centro de yoga de Benirràs que operaba como establecimiento turístico ilegal