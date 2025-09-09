Javier Guillén: “Vamos a continuar haciendo la Vuelta”

“Expreso el más profundo rechazo a lo que hemos vivido este martes. Ya es la segunda vez que hemos tomado tiempos antes de la meta. La etapa se ha disputado en cuanto a tiempos y corredores, pero no en el lugar escogido”, indico Javier Guillén, director de la Vuelta, después de neutralizar los ocho kilómetros finales de la competición.

Guillén afirmó con rotundidad: “Hay mucho debate y nunca hemos querido entrar. Estas normas las tenemos que cumplir. Estas normas la deben cumplir la Vuelta y todos. Ni se puede cortar la etapa ni bloquear a los corredores. Es contrario a la Ley del Deporte y al Código penal. Nosotros somos deporte y el que que quiera que utilice el mensaje propalestino. Lo que ocurre allí es terrible y todos queremos la paz”.

"Pedimos colaboración"

El máximo responsable de la ronda española preciso que la prueba estaba al margen de cualquier posibilidad de que se arreglase desde aquí la situación en Gaza. “Todo el mundo conoce lo que está sucediendo. Nos hemos movido y estamos en nuestro principio de legalidad por respeto al deporte y al público. Qué nos dejen correr. No se pueden consentir actitudes como esta. Pedimos colaboración. El propósito es llegar a Madrid. No puedo decir nada”, puntulizó Guillén que admitió contactos gubernamentales.

“Hay que dejar de alentar estas cosas. No está prohibida la participación de Israel. Ninguna federación, ni organismo internacional los ha vetado. Nosotros no podemos aplicar sanciones. Lo único que queremos es que los ciclistas puedan correr”.

Un "gran estadio"

Escenificó también que una etapa de la Vuelta era un “gran estadio” y aunque se despliguen todo tipo de medios y la ayuda policial “son muchos kilómetros para controlar. La medida que hemos tomado este martes ha sido una buena decisión, aunque nos da mucha pena”.

Añadió también que en todas las conversaciones mantenidas con el equipo de Israel siempre había mostrado la intención de acabar la carrera. “Todos queremos que llegue la paz a Gaza, pero todos los equipos tienen legalidad”.

En la protesta que obligó a cortar la Vuelta participaron unas 1.500 personas de las cuales, alrededor de 150, fueron las que invadieron la calzada por donde tenían que pasar los corredores.