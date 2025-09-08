Alcaraz y Davidovich se dan de baja en la Copa Davis

Carlos Alcaraz, nuevo número uno del mundo tras su victoria en el Abierto de Estados Unidos, y Alejandro Davidovich han causado baja en la selección nacional que se enfrentará a Dinamarca en la segunda ronda de clasificación de la Copa Davis, que se disputará el próximo fin de semana en Marbella (Málaga), según ha informado esta mañana la Federación Española de Tenis (RFET).

Ante estas bajas completarán la selección Jaume Munar, Roberto Carballés y Pablo Carreño, que se unen a los también inicialmente convocados Pedro Martínez y Marcel Granollers.

Alcaraz, que logró el sexto torneo del Grand Slam y el segundo en Nueva York de su carrera, al imponerse este domingo al italiano Jannik Sinner, ha justificado "fatiga muscular y mental" para esta decisión, en tanto que Davidovich ha aducido "cansancio" a causa de un calendario muy cargado, precisa la RFET.

Así, Munar será de partida el que lidere el equipo que capitanea David Ferrer en la confrontación en la que España tratará de obtener el billete para la fase final que se disputará en noviembre en Bolonia (Italia).

Munar, de 28 años, llega a esta eliminatoria después de haber alcanzado por primera vez los octavos de final en un grande y situarse en el puesto 37 de la clasificación mundial, y estará acompañado por Pedro Martínez, que fue incluido en la primera citación, y Carballés, con los que ya integró el equipo nacional que superó la primera ronda ante Suiza en febrero en Biel, donde tampoco estuvieron Alcaraz y Davidovich.

Pablo Carreño, medallista olímpico, regresa también a la selección nacional que completará Marcel Granollers, campeón del Abierto estadounidense junto al argentino Horacio Zeballos.